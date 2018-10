La Villarreal Academy llega a Japón, EEUU, Corea del Sur y Argelia

El Villarreal CF tiene ya embajadas en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y, muy pronto, también en Argelia. El club ya cuenta con ocho escuelas de fútbol, que en pocos meses se sumarán hasta siete más, con un control sobre 2.300 niños y niñas, así como 150 técnicos tutelando las mismas, bajo la supervisión directa de la estructura del club amarillo. El proyecto, en el que el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, trabaja desde hace meses, con la implicación directa de José Manuel Llaneza, se engloba con el nombre de Villarreal Academy y es desarrollado con mucho cariño por un equipo capitaneado por el director del área Internacional, Juan Antón. Y marcha a velocidad de crucero.



DAR UN PASO MÁS

El anglicismo branding es empleado en márketing para referirse al proceso de generar, construir y revalorizar una marca mediante la administración estratégica de los activos vinculados a ella. El valor y el conocimiento del Villarreal CF rebasa el ámbito de España, el país donde reside el club y se extiende a todos los continentes.

¿Los motivos? No solamente por aquella tantas veces nombrada semifinal de la Champions del 2006. Ni porque un equipo de una ciudad de apenas 53.000 habitantes haya sido subcampeón de Liga o lleve dos décadas codeándose con lo mejor del fútbol español o europeo. Ni porque por sus filas hayan pasado jugadores como Juan Román Riquelme, Diego Forlán, Santi Cazorla, Pepe Reina, Robert Pirès, Marcos Senna y un larga lista de nombres vip en el fútbol. La marca Villarreal también es sinónimo de fútbol base, solidaridad, formación y educación, valores que se están exportando dentro de un método de trabajo propio a todas las escuelas que el club, con la colaboración de partners locales en cada una de las sedes.

El Villarreal ha cuidado con detalle y mimo este proyecto de internacionalización de su marca por todo el mundo. La tutela directa de la escuelas, con la formación de los entrenadores, mostrando la forma de trabajo a familiares, niños y los propios técnicos en la Ciudad Deportiva de Miralcamp, además de enseñar las particularidades de la cultura y la idiosincrasia de la provincia. Por Vila-real, Castellón, Benicàssim y otras localidades han ido pasando muchos de los participantes en el Villarreal Academy. Incluso otorgando becas de una o dos semanas de estancia a aquellos chicos más destacados de las diferentes escuelas.

EL OBJETIVO

«El Villarreal quiere saber qué está pasando en cada una de las sedes de la Villarreal Academy. Queremos crear un vínculo directo y real con el club», explica Juan Antón, uno de los hombres clave en el desarrollo del proyecto. Una de las premisas es que no se contratan entrenadores para las distintas escuelas. No, el Villarreal los prepara para enseñar su modelo de cantera, y supervisa tanto in situ, como de forma remota, todo lo que pasa en sus escuelas.

LaLiga ha extendido sus tentáculos a lo largo y ancho de todo el mundo, con un aumento de los derechos de televisión, que se han doblado por la estrategia de alcanzar mercados antes insospechados. El Submarino, apoyado en el prestigio de su marca, se ha abierto las puertas en países en los que es fundamental para el futuro la expansión de su marca. Su modelo de fútbol base es una buena forma de valorizar su branding y establecer potenciales nichos de negocio. Y, por supuesto, para uno de las frases preferidas del presidente, Fernando Roig: «El Villarreal es un instrumento para devolverle a la sociedad todo lo que ella le da».



IMPLANTAR LA SEMILLA

Invertir para recoger. De esa forma, ya existen cientos de familias que siguen, por los diferentes canales que Internet ofrece, todo lo que rodea al Villarreal. La familia grogueta crece por todos los continentes. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Argelia… ya son un poquito más del Villarreal CF. Groguets por el mundo, pronto en las pantallas de Villarreal Televisión, con Hernán Sanz y Javi Mata de presentadores.

Sin duda alguna, Villarreal Academy es un proyecto internacional de prestigio, que hará crecer todavía más al Submarino.