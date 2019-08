Zambo Anguissa: "Quiero adaptarme lo más rápido posible"

Fernando Roig ha ejercido de maestro de ceremonias en la presentación del El mediocentro camerunés André-Frank Zambo Anguissa, la última incorporación del club amarillo. “Viene con muchas ganas de ayudarnos a hacer una buena temporada. Espero que pase un año muy bueno para él y para el Villarreal. Estoy seguro que nos va ayudar mucho”, señaló el presidente amarillo sobre el ex del Fulham, que llega cedido con una opción de compra de 25 millones de euros.

"No ha sido fácil mi fichaje y le estoy muy agradecido al club por haberlo hecho realidad”, señaló el futbolista en la Ciudad Deportiva, dispuesto a "adaptarme lo más rápido posible”. En esa tarea tendrá una gran ayuda en su compatriota Toko Ekambi, compañero suyo en la selección de Camerún. "Toko me decía la verdad y me he encontrado un club que me gusta mucho. Tengo confianza en hacer una gran temporada y solo pienso en el presente”.