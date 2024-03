Ahora que los precios de las entradas están por las nubes, y que cualquier concierto vale un riñón, parece casi irreal poder haber visto a la banda californiana por menos de 2 euros (200 pesetas) que es lo que costó esa actuación. No tengo claro como Green Day acabaron tocando en Vila-real, ¿venían de Barcelona?, ¿iban a Valencia?, una parada, no lo sé... pero un puñado de privilegiados pudieron acudir a Vila-real, a la Casa Okupa, a saltar, cantar y disfrutar como locos con su banda favorita.

Cuando no había internet, ni redes, ni WhatsApp para anunciar conciertos relámpago, era cuestión de suerte, de estar en el lugar adecuado, tener buenos contactos. Por eso este concierto ha pasado al imaginario de Castellón, porque realmente sólo acudieron unas 150 personas, pero si preguntas, mucha gente que conozco asegura que estuvo allí, tantos que creo que no cabrían ni en un estadio de fútbol. Era como una leyenda urbana, los que aseguraban que habían estado, contra los que jamás han creído que esto ha pasado. Como la de Ricky Martin, 'Sorpresa, sorpresa' y un tarro de mermelada. Por suerte hay un vídeo que lo demuestra.

Después de esta gira sacaron el album 'Dookie' con una discográfica más grande, y el resto es historia. Ya no volverían a tocar en escenarios tan pequeños, ni casas okupas, ni dormir en la furgoneta. Llegaría la fama y la fortuna.

Conciertos míticos

No es la única leyenda de este tipo en Castellón, hay más grupos que tocaron en locales pequeños antes hacerse muy famosos, como Dover que actuó en el Ricoamor antes de petarlo con el 'Devil came to me'. O Manowar que tocó en Vila-real y pasaron por en Pub que lleva su nombre en Castellón, si algún día lo visitáis veréis que tienen la foto.

Platero y tú actuaron en Almassora en La Nave, antes incluso de haber sacado su primer disco. Venían vendiendo la maqueta.

También recuerdo cuando Mano Negra actuó 2 días seguidos en Voodoo y no lo anunciaron en ningún sitio, era Magdalena y mucha gente no se enteró. Igualmente se llenó y hasta pudieron echar un partido de fútbol en la calle contra la Colla 'Reis del Colesterol'.

Otros conciertos míticos en Castellón son Deep Purple en el estadio Javier Marquina del Grau, Bad Religion o Kreator que actuaron en La Pergola en Castellón.