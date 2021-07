El ritmo frenético de la electrónica no podía faltar en el Peñíscola From Stage. La esencia y espíritu del dj alemán Jan Blomqvist protagonizará una noche movida con una sesión inolvidable junto con los dj residentes de Entredosaguas Eli G y Chris Main. Una experiencia donde disfrutar por todo lo alto de una fusión de géneros musicales de lo más originales como el punk, hardcore, britpop y rock and roll, los cuales llevan activos con este artista desde la década de los 90 del siglo pasado. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, Blomqvist demostrará en Peñíscola, a todo el público asistente al recinto habilitado, su pasión y esfuerzo por consolidar una extensa trayectoria en el ámbito musical de la música electrónica.

Su estilo inconfundible le diferencia como artista y dj, que ha ido desarrollando a través de la experiencia, cada vez mayor, de diversos instrumentos electrónicos para dar como resultado una puesta de escena notablemente singular. Sus características melodías se entremezclan con su voz, que prometen una escena increíble en el atardecer, a orillas del Mediterráneo. El dj despertará, más que nunca, a todos los asistentes mediante sus momentos de electro-pop bailable y vivaz. Su energía es constante en sus actuaciones y, es evidente, que llevará consigo hoy una repetida intensidad musical al Peñíscola From Stage. Aquellos más apasionados de estos estilos pueden confirmar que Blomqvist inventó el «techno de concierto», pero que a través de una atmósfera alegre y animada permite invadir a los festivaleros con su energía intensa.

A pesar de las medidas sanitarias que hay en vigor, aquellos que asistan al concierto del dj alemán deberán ser responsables ante todo. Por lo que el covid-19 no impedirá experimentar sus sonidos más honestos y auténticos. El público presente en el Peñíscola From Stage comprobará, sin duda, su carácter y ritmo vivo, que no dejará indiferente a ningún amante de la música electrónica.

POR EL MUNDO

Es habitual encontrar al artista en algunos de los eventos más importantes a nivel mundial como son el Coachella Festival, DGTL, Fusion Festival, Burning Man o Fort Festival, donde fue protagonista de un directo increíble para Cercle. Esta vez, es el momento de Blomqvist, quien creará un ambiente muy especial «lounge club» a través de Entre Dos Aguas, el beach club de referencia en la localidad, que colabora en esta original propuesta de lo más animada y dinámica.