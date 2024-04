Llega a La Bohemia el humorista murciano Jaime Caravaca con su espectáculo 'Caravacabaret', difícil de pronunciar, imposible de olvidar y fácil de reír.

📅 Viernes 12 | 🕜 A las 20.30h | 📍 La Bohemia Culture Club Castelló | 💰 15,40 €

Música

Desde Tarragona llegan a Castelló La desbandada, rock 'n' roll del bueno para disfrute del personal.

📆 Viernes 12 de abril | 🕜 20:30 horas | 📍 Because pop 'n' roll Castelló | 💰 15 €

El trap llega de la mano de Ben Yart, a Castelló. Todo un personaje que trasciende a la música, ¿es un icóno, un meme?

📆 Viernes 12 de abril | 🕜 20:00 horas | 📍 Pub Terra Castelló | 💰 12 €

El grupo Hombres B que rinden tributo a Hombres G llegan desde Barcelona para disfrute de los fans de la mítica banda madrileña. Canciones ultra conocidas para menear el esqueleto.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 18:30 horas | 📍 La Bohemia Culture Club Castelló | 💰 15 €

The Jokers se formaron en 2006 con el objetivo de crear la banda de rock and roll más grande del mundo.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 20:00 horas | 📍 Because pop 'n' roll Castelló | 💰 15 €

Nunnery es un quinteto de estilo hardcore punk que han compartido escenario con grupos como Hell Is For Heroes , Biohazard o Linkin Park. Actúan junto a Acid Snot que son una de las bandas más activas de la escena underground barcelonesa.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 20:00 horas | 📍 Pub Terra Castelló | 💰 13 €

Llega el metal más cañero con Headon + Xeria + Heleven tres bandas para dar botes y cabezazos sin parar.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 21:30 horas | 📍 Salatal Club Castelló | 💰 12 €

El Gran Show es un musical que cuenta la historia de P.T. Barnum, un visionario showman y empresario circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como "El mayor espectáculo en la Tierra".

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 20:00 horas | 📍 Auditori La Vall d’Uixó | 💰 15-18-22 €

Neus Ferri lleva toda su vida dedicada a la música. Cantante y corista de sesión, intérprete en musicales, profesora de canto moderno, autora y compositora, vocalista en numerosas bandas de varios estilos, Neus abarca con su voz desde el jazz hasta el heavy metal. Actúa dentro del ciclo 'Acústics al llavador'.

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 12:00 horas | 📍 Llavador de Eslida | 💰 Entrada libre

ABBA The New Experience se ha posicionado como una de las mejores bandas tributo a ABBA en el nuevo espectáculo las canciones van un paso más allá y con una experiencia más intensa. ¡Un espectáculo audiovisual que te acercará al mundo ABBA!

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 19:00 horas | 📍 Teatre Payà Borriana | 💰 26-30 €

La actuación de Ely Forcada y la Orquesta Vintage, con el concierto Mágicos 70s que contará con 20 músicos en directo, y la actuación es a beneficio de Cruz Roja Almassora, con un donativo de 10 euros.

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 19:00 horas | 📍 Casa de la Cultura Almassora | 💰 4-7 €

La banda británica de R&B, Nine Below Zero, considerados banda de culto por toda Europa. Fundada en Londres en 1977, su inspiración, con miras al blues de Chicago y con influencias de John Mayall, The Kinks y The Who. Guardaban, no obstante, una influencia del punk rock de aquellos años, con el extremadamente energético ataque a sus instrumentos en los directos de la banda.

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 20:00 horas | 📍 Because pop 'n' roll Castelló | 💰 17-20 €

Concierto nº. 1414 de la Sociedad Filarmónica de Castellón. La Franz Schubert Filharmonia ha disfrutado desde sus inicios de un gran recibimiento por parte del público, tanto por su calidad artística como por la relevancia de sus programas.

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 19:30 horas | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 💰 10-15-20 €

Cine

'Priscilla' dirigida por Sofia Coppola, es una biografía basada en las memorias de 1985 Elvis and Me de Priscilla Presley y Sandra Harmon.

📆 Viernes 12 y sábado 13 de abril | 🕜 19:30 y 22:30 horas | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 💰 3 €

‘La zona de interés’. Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. La situación se tuerce cuando Höss sospecha que su mujer es infiel.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 19:30 horas | 📍 Paranimf de la UJI Castelló

Teatro

‘Los amigos de ellos dos’. Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante, pero sus amigos no. Malena Alterio y David Lorente protagonizan esta obra de Matías del Federico y Daniel Veronese.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 19:00 horas | 📍 Teatre Principal de Castelló | 💰 3-20 €

El Patio Teatro presenta ‘Entrañas’ que se asoma al interior del cuerpo humano para tratar de explicar, a través del teatro de objetos y la narración, qué es eso que llevamos dentro.

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 19:00 horas | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 💰 6 €

'L’últim ball' quiere ser un homenaje a tantos y tantos actores y actrices teatrales anónimos que, con sus espectáculos, más allá del éxito o del fracaso, del reconocimiento o de los premios, han hecho feliz a mucha gente. Es un espectáculo de humor. Divertido. Creado para dar risa. Y llorar, como no. Si no lloras, no puedes valorar la risa.

📆 Domingo 14 de abril | 🕜 19:00 horas | 📍 Casa de la Cultura Almassora | 💰 4-7 €

Feria de Abril Solidaria

La “Feria de Abril Solidaria” ofrecerá diversas actividades durante todo el día, comenzando con un taller de cajones flamencos de 10:00 a 12:00 horas, seguido de una serie de conciertos programados desde el mediodía hasta la medianoche. Entre los artistas destacados se encuentran Trébede, Paradita Flamenca, Jarana y Rumba Sierra, entre otros. Organiza Banco Mediolanum.

📆 Sábado 13 de abril | 🕜 A partir de las 10:00 horas | 📍 Plaza Mayor Castelló | 💰 Entrada libre

Gastronomía

Última oportunidad para disfrutar en Almassora del tapeo con la propuesta de la 'XII Ruta de la Tapa i el Vi'. No pierdas la ocasión de degustar un buen pintxo con una copita de vino. Hasta el 14 de abril.

Aún puedes disfrutar de 'La Ruta del Carajillo' que se celebra en Castelló del hasta el 25 de mayo. Un total de 76 restaurantes y bares de la ciudad ofrecen al público las diferentes versiones de preparación del carajillo con el fin de poner en valor este emblemático brebaje de la capital de Plana. Durante 100 días el público puede valorar y votar los distintos carajillos a concurso.

Para los seguidores de los bous al carrer:

Todos los eventos se concentran en Castelló, no hay actividades programadas para este fin de semana en ningún pueblo.

Para los más deportistas

Si lo tuyo es el balompié, estos son los horarios del fin de semana en el fútbol de la provincia de Castellón.

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!