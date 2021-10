Alberto Chicote viajó hasta Londres en la última entrega de '¿Te lo vas a comer?'. El cocinero fue hasta la capital inglesa para comprobar de primera mano cómo son los platos que se ofertan como "spanish food", o lo que es lo mismo, que se venden como gastronomía de nuestro país.

La "joya de la corona" es la paella, y la reacción de Chicote no pudo ser más sincera con lo que allí entienden por paella: "¡Joder! ¡La virgen santa! Creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida", dijo el popular chef en el puesto de "paellas del demonio" en Londres. El segundo intento en un mercado tampoco salió bien: "El arroz se ha quedado duro, la textura es plástico, no hay un sofrito base, no hay azafrán...".

Después, Chicote acudió hasta un restaurante donde ofrecían "paella valenciana", que como era de esperar tampoco agradó al cocinero: "¿Esta es la paella valenciana? Menos mal que vives en Londres. Si vivieses en España te tendrías que esconder en un agujero", le soltó al jefe de cocinas del local.

Por otro lado, Chicote acudió a comer en otro restaurante una fabada, unas croquetas, unas berenjenas empanadas y una tortilla de patata: "¡La madre que me parió! No hay quién se la coma", dijo. Para terminar de desmontar la "spanish food", Chicote compró productos "españoles" en un supermercado: "Es infame. El sabor es desagradable. No sabe a España por ningún lado".