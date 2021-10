Sálvame se ha convertido por méritos propios en un programa de referencia dentro del mundo del corazón y ya forma parte de la historia de la televisión. No obstante, el espacio está viviendo uno de sus peores momentos. Así lo expresaba Jorge Javier: “Creo que muchos nos hemos hecho muchas preguntas”. “En esta profesión cuando estás bien anímicamente te parece fácil hacerlo y cuando estás de bajón echas la culpa a tu profesión y ves como que la única válvula de escape es largarte”, ha comentado. No obstante, pese haber recuperado el terreno perdido frente a su máximo rival, Sálvame ha sufrido un importante revés con un ultimátum de la audiencia ante la presencia de una de sus presentadoras más polémicas.

La presencia de Paz Padilla en el plató no es del agrado de muchos seguidores, que no han dudado en manifestar su disconformidad a través de las redes sociales. "Estoy leyendo que hoy está Paz Padilla gracias por informar.... Hoy NO os veo CHAO". "Hoy la padilla no puedo con ella, hasta mañana que está carlotiña". "Lo presenta paz padilla. Creo que paso", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro azul.

El programa ahora trata de recuperar el terreno perdido y para ello ponen contra las cuerdas a sus propios colaboradores. Es el caso de Víctor Sandoval que ha explicado en durante el directo del programa uno de sus secretos más íntimos. Sandoval ha explicado que Nacho Polo y él vivían muy por encima de sus posibilidades pese a que él tenía un buen sueldo: "Yo volaba todas las semanas de España a Miami en business, era un auténtico derroche". "Yo cobraba seis millones de pesetas al mes, lo que serían ahora 36.000 euros y aún así gastábamos más de lo que teníamos"., ha dicho ante la sorpresa de sus compañeros.

Preocupación por el estado de salud de una colaboradora de Sálvame

Belén Rodríguez ha tenido un importante susto en las últimas horas. A través de su cuenta de Twitter ha explicado cuál es su estado de salud: "Muchas gracias por preocuparos. Me he roto la tibia y el peroné, y me operan en los próximos días. Os quiero".

Además, ha recibido el apoyo de alguna figura de la televisión como el de Esperanza Gracia: "Amiga de mi corazón. Muero de pena".