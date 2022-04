En 'Sálvame' es muy habitual que sus colaboradores y presentadores se lancen diferentes dardos sin miramiento. Durante la tarde de este jueves el programa volvió a mostrar el enfado de Belén Esteban, que se molestó de nuevo con Jorge Javier Vázquez por no dejarla participar en una de las tertulias.

En concreto, a la vuelta de publicidad, la madrileña no se encontraba en la mesa principal del formato, sino que estaba en uno de los sofás hablando con Lydia Lozano. El presentador regañó a sus compañeras por molestar al resto de colaboradores con sus palabras: "Chicas, que estamos dentro, ¿eh?".

Belén Esteban quiso entonces destacar que no se le estaba dejando hablar ni contribuir en el debate: "Nosotras también queremos la palabra". Jorge Javier no dudó en responderle de forma tajante: "Perdona, tú en ‘Lo de Belén’ no nos dejas hablar, pues ahora…", expresó en referencia a su nueva función de presentadora.

Mientras volvían al debate principal, se escuchó como la tertuliana seguía quejándose: "No, porque es mi sección, pero yo estoy aquí sentada para opinar de lo que vosotros también decís", soltó sin que el periodista al mando de 'Sálvame' siguiera con la discusión.