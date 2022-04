Maika Rivera abandonó la casa por su gran mentira, se saltó las normas. Resulta que tuvo contacto con su ex Alejandro Bernardos y continúa enamorada de él. Además, podría ser que tuviesen una relación mientras ella conocía a otros candidatos del programa. Es por ello por lo que Mediaset ha querido integrar en la mansión de Baila Conmigo a otra joven y cuando parecía que todo apuntaba a que fuese Andrea Gaska, otra participante de La isla de las Tentaciones, que, de hecho, hizo creer a todos los presentes que era ella quien se quedaba, lo cierto es que no era ella.

Tras 24 horas interactuando Gaska con los demás y revelar la verdad, Nagore Robles no podía resistirse más y confesó que Ga·la Mora, una joven influencer de Castellón, sería la nueva integrante de la mansión. Lo cierto es que tiene 247.000 seguidores en Instagram, una de las personas con más seguidores de la provincia, pero muy detrás de Miguel Ángel Silvestre, por supuesto.

La castellonense participó en la última edición de La isla de las Tentaciones y, además, su última relación de pareja fue Manuel González, por lo que no es de extrañar que estuviesen nerviosos ante el reencuentro de ambos, pues vivirán en el mismo techo.

Pese a los nervios por parte de Manuel González, ha sabido mantener las formas y la compostura, al no notársele sus verdaderos sentimientos. No obstante, aunque él ha revelado a Gal·la Mora que estaba contento de que fuera ella quien venía a la mansión, también ha confesado: "No quiero tenerte aquí. Espero que te vaya muy bien, te deseo lo mejor, pero no quería estar aquí contigo".

La tensión entre ellos durará un tiempo o incluso puede que el resto de la edición, por lo que habrá que ver cómo evoluciona la relación de Manuel González y Gal·la Mora, si conseguirán amigarse, si seguirán tratándose con distancias o si finalmente volverán a disfrutar de su amor.

Eso sí, de lo que no cabe duda es de que tienen que hablar y resolver lo que les sucede, pues intercambiaron el pasado fin de semana un total de siete llamadas telefónicas y fue Manuel González quién dio el primer paso antes de que la influencer apareciese por la mansión. Entonces, él afirmó en unos mensajes sus sentimientos admitiéndole que estaba loco por ella y que nunca jamás le había pasado esto. Quizás, reine el amor finalmente.

La castellonense no está muy activa en las redes, ya lo ha avisado hace apenas unas horas, por lo que habrá que seguir sus movimientos en el reality. En su última publicación enseña su vestido blanco y recuerda que es concursante de Baila Conmigo, que está muy emocionada y que cree que es un buen programa para encontrar el amor, "el lugar perfecto".