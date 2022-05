Marta López ha visitado Supervivientes para darle una sorpresa especial a Kiko Matamoros. No obstante, anteriormente el programa ha querido hacerle una broma. Cuando ha llegado López a playa Fatal, el colaborador todavía no estaba en aquellos instantes. Mientras esperaba al concursante, le han mostrado los lugares favoritos de su pareja.

¿Qué broma le han hecho a Kiko en Supervivientes?

Los compañeros de Matamoros en Supervivientes le han votado como el más gruñón, lo que ha provocado su abandono del lugar para conocer las consecuencias. Al concursante le han mandado a una parte de la isla donde debía pasar las horas y demostrar de qué es capaz como superviviente. No le ha gustado el plan al colaborador, por lo que ha terminado por enfadarse. Sin embargo, en verdad, le ha estado esperando una gran sorpresa, una visita importante y completamente inesperada.

¿Y cómo ha sido el reencuentro entre la pareja?

Matamoros, preocupado y entristecido, ha ido a recoger sus cosas para recibir las consecuencias. Marta, nerviosa y entusiasmada, guarecía detrás de una palmera. Al salir, la pareja se ha fundido en un lindo y largo abrazo. Parecía que no se quisieran soltar nunca y es que a Kiko Matamoros le han cogido desprevenido y no se lo esperaba para nada. López no paraba de decirle al oído: “Te amo”. “Ha sido el mejor regalo de mi vida, muchas gracias”, ha asegurado Matamoros llorando de la emoción.

Kiko, más enamorado que nunca

El colaborador se ha alegrado de la sorpresa hasta el punto de declararle su amor a López por todo lo alto. "Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en público, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí", ha confesado con estas bonitas palabras cuando Aramendi le ha preguntado si quería que sonasen cocos de boda. A pesar de que López contestara con un tono bajito y al oído del concursante, también ha respondido a la pregunta.

“La verdad es que sí” (Marta López, 2022).

Kiko Matamoros ha adelantado que tienen un proyecto de futuro muy ilusionante y se han despedido con un beso muy romántico a prácticamente a orillas del mar, pero no ha sido antes de darle unas palmaditas en el trasero.