Desde que volvió Pipi Estrada a Sálvame, ha querido seguir quedándose para charlar acerca de su vida privada y, tal y como pasó con Rafa Mora, el colaborador vuelve a encenderse y crea conflicto, esta vez con la madrileña, Gema López, y la hermana de Terelu Campos, Carmen Borrego. Ha empezado a tratar el tema de su expareja, remontándose al pasado para aclarar cómo fue el noviazgo con su ex. Lo cierto es que las versiones están enfrentadas, pues no coinciden y por ello acaba en sobresaltos por parte del colaborador gijonense, la hermana de Campos y López.

Pipi Estrada, despedido de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol: el motivo por el que vuelve a 'Sálvame' para apedrear a las Campos https://t.co/uORvUwEBBF pic.twitter.com/qQUFWEKtWn — FerneyGr (@GrFerney) 10 de mayo de 2022

Carmen Borrego ha defendido a su hermana, después de que Pipi Estrada insinuara que cuando empezó a salir con Campos, ésta estaba casada todavía con Alejandro Rubio. "Digo que nuestra relación comienza entre marzo-abril de 2003, lo tengo muy fresco. De diciembre a marzo, ¿cuántos meses hay? Esa nochevieja Terelu acude con su marido Alejandro", desvela en un tono alto Estrada. Además, Borrego ha confesado que el que fuera su cuñado tenía un apartamento que utilizaba “como picadero mientras estaba con Terelu”.

Gema López, por su parte, ha querido meterse insinuando a bocajarro que mientras estaba el gijonense con Campos en pareja, le era infiel con otra: "En diciembre está con Alejandro y se separa en febrero y no hables de lo que pasaba en Gabana porque yo estaba ahí mientras le estaban dando un premio a Terelu y tú estabas tonteando con una detrás de la columna".

Más tarde, López ha dado detalles del asunto, sobre todo cómo tonteaba con la chica: "Ahora está tu credibilidad o la mía, que cada uno juzgue". No obstante, Estrada lo desmiente y asegura que él no sería capaz de engañar a nadie. "La escena era violenta, no tengo por qué inventarme eso", subraya la madrileña. “El problema de Pipi es que nunca fue leal, mi hermana lo pasó muy mal”, añade Borrego.