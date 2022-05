Ivonne Reyes, colaboradora de Viva la vida, se ha enfrentado este domingo a una prueba en la que se ha abierto en canal, tanto y que ha desvelado la verdad de todos sus lamentos. Ha sido en la sala de los espejos, una sección que ofrece el programa para desvelar lo que hay en cada corazón. Esta vez, hemos visto la parte más humana de la venezolana, sin dejar de lado su imagen de mujer luchadora.

También ha aprovechado para justificar a su hijo Alejandro Reyes, ya que éste no quiere hacerse la prueba y descubrir si Pepe Navarro, el presentador de Esta noche cruzamos Mississippi, es realmente su padre biológico o no. "No confío en él, no sé de qué es capaz, este hombre podría manipular las pruebas de paternidad”, confiesa la colaboradora de televisión acerca del posible padre. Y añade: "Para mi hijo ha sido muy doloroso charlar con su padre y no quiere volver a pasar por la misma situación, Pepe quedó con Alejandro, pero le dio plantón, mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta".

¿Qué le ha marcado más?

Criar a su hijo. Le ha cuidado en soledad, como mujer independiente y fuerte. "Soy muy solitaria, me gusta estar sola, hay momentos en los que necesito sacar las emociones y tengo que hacerlo sola", ha manifestado Reyes. También está a la espera de zanjar las guerras judiciales contra Pepe Navarro por la paternidad del joven que continúan hasta la fecha.

No obstante, ¿qué le ha hecho estallar en lágrimas?

Tras una larga entrevista inesperada en el programa, ha desvelado su pesar a la presentadora del programa, Emma García. "Mi querido hermano se fue ya hace seis años y sigo sin aceptarlo, yo sigo hablando con él, a veces me abro un vinito y le digo: 'Venga, David, vamos a tomarnos un vino'". Lo cierto es que anhela a su hermano y sigue destrozada por su muerte. Y esto se le suma a que su hijo se haya ido fuera a estudiar Arte dramático y Business and Marketing para prepararse para ser actor, ahora tiene “síndrome del nido vacío”.