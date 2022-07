‘First Dates’ es un programa de Cuatro que ofrece desde 2016, año de su estreno, la oportunidad de conocer el amor. En su última emisión uno de los pretendientes era de Castelló. Su nombre era Rafael y atendiendo al resultado de la cita saldría satisfecho del encuentro con Laura, una peluquera de Barcelona, pues ambos dieron el ‘sí quiero’ a un segundo encuentro.

Lo que a buen seguro no esperaría encontrar este camarero y operario de fábrica de azulejos en paro es que su cita, a los 31 años, no hubiera encontrado el amor hasta entonces. De hecho ella misma reconoció no haber tenido sexo: “Cuando lo digo muchos reaccionan mal porque piensan que no tengo ni idea del tema”. Apostillaba Laura que le gustaría “experimentar el amor y el sexo a la vez, pero hasta ahora no se ha dado la situación”.

Amante de la comedia erótica, como ella misma reconocía, encontró en Rafael a un amante perfecto atendiendo a la declaración de intenciones mostrada por el castellonense: “Yo puedo ayudarle y poner a su disposición toda mi experiencia amorosa. He tenido malas experiencias y otras más bonitas, así que ahora busco revivir ese amor”. Afirmaba a su vez este paisano de 31 años que cuando encuentra una pareja lo da “todo como en los matrimonios de antes”, al tiempo que añadía que se guiaba “por impulsos”.

Sobre la cita del programa de Cuatro, Rafael aseguraba que su cita le aportaba “positividad y empuje”, al tiempo que confiaba en que fuera “la musa del tercer libro”, pues se destapó como un poeta: “Escribo poemas y tengo muchos publicados. Que Laura lea comedia erótica es un aliciente para una relación porque puede avivar la llama y romper con la monotonía”.