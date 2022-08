Mercedes Milá ya se ha sometido a la operación de hombro después de que le confirmarse un peor pronóstico al que le dieron cuando tuvo su accidente mientras iba en bicicleta. La presentadora ha colgado varias stories en Instagram con sus primeras palabras tras pasar por quirófano: "Estoy muy bien. Eso lo primero".

"La operación fue tal como el doctor Mir había previsto aunque se encontró con una "avería" (como dice Jesús Calleja) muy seria. Hay que ver lo que puede provocar un "humilde" tábano en la vida de una", afirma la presentadora en esta primera historía efímera.

Posteriormente, además de mostrar una imagen suya tras la operación, Milá también ha tenido unas palabras con sus amigas, que le están acompañando estos días en el hospital: "Esta foto me la ha hecho mi amiga Viqui que ha estad conmigo en todo momento como la mejor enfermera posible".

"Hoy la sustituirá mi amiga María que está interrumpiendo sus imprescindibles vacaciones en Menorca para cuidarme y llevarme a Mahón en cuanto me den permiso", continúa diciendo Milá en su perfil de Instagram.

La periodista también ha agradecido a sus seguidores las palabras y los deseos de recuperación que ha recibido en las últimas horas, mencionando unas palabras de su admirado William Levy: " Me habéis acompañado antes y después de esta operación tan inesperada. Como dice nuestro admirado William: sois un ejército de cariño. Ahora me toca tener paciencia y hacer la mejor rehabilitación posible para recuperar al 100% el movimiento de hombros y seguir disfrutando de la bicicleta".

Cabe recordar que Mercedes Milá desveló la semana pasado que había sufrido un aparatoso accidente durante sus vacaciones en Francia, que le ha llevado directamente al hospital con un diagnóstico que parecía claro: el húmero roto.

La propia presentadora fue la que ha contado lo sucedido en su perfil oficial de Instagram. Según su relato, se encontraba montando en bicicleta con un grupo de amigos cuando un insecto la atacó y en un acto reflejo trató de zafarse de él. Fue en ese momento cuando perdió el control de su vehículo y acabó estampada en unos matorrales.

Días después, Milá desveló que tenía que pasar por quirófano después de que le haya confirmado un peor pronóstico al que le dieron inicialmente cuando fue atendida. "Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", afirmó la periodista en una storie.