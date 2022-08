'Pasapalabra' recibe cada tarde a una serie de famosos para que ayuden a Rafa y Orestes a acumular al máximo número posible de segundos para el rosco, el complicado reto al que se enfrentan a diario con el objetivo de conseguir el bote de 1.468.000 euros que está en juego. Uno de los invitados de esta semana es Javi Martín, que no ha pasado desapercibido para la audiencia por su divertido desempeño en las pruebas.

Durante los últimos días, el actor ha tenido la sensación de no haber ayudado a Orestes durante las pruebas previas al rosco. Una situación que se ha tomado con mucho humor, llegando a poner su silla en el lado del equipo contrario. "¡No sé dónde aporto más!", exclamó ante las risas del público y del propio Roberto Leal tras no poder participar en 'Una de cuatro'.

Sin embargo, el invitado pudo redimirse durante la entrega de este lunes en esa misma prueba. La cantante Samantha Gilabert encadenó siete respuestas correctas, pero en la octava falló y pasó el turno a Orestes, que acertó otras cinco preguntas.

Cuando solo quedaban siete segundos por fin llegó el turno de Javi, que pese a quedarse bloqueado durante unos instantes, terminó acertando. "¡Di una!", le pidió el presentador al invitado, que dio con la respuesta correcta a solo un segundo de que el contador llegara a cero.

El actor celebró por todo lo alto su acierto, empezando a correr por el plató y chocándole la mano a varias personas del público. "Me he quedado planchado, porque no sé ni quién estaba diciendo", aseguró el invitado antes de recibir la felicitación de Roberto: "¡100% efectividad! Tres programas, una pregunta y un acierto".