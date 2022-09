El Hormiguero contó con la presencia de una de las protagonistas de este 2022 de su cadena rival, Telecinco. Paz Padilla fue la presentadora de Sálvame durante muchos meses hasta el pasado mes de enero, momento en el que fue despedida por Mediaset. El origen de que la gaditana pusiera punto y final a su periplo por el programa fue a raíz de una discusión con Belén Esteban en pleno directo.

Un encontronazo que se originó por culpa de un directo que realizó la andaluza en Instagram cuestionando la efectividad de las vacunas contra el coronavirus junto a Anne Igartiburu y María del Monte. Tras ello, Paz Padilla y Belén Esteban protagonizaron un enfrentamiento en el plató de Telecinco que provocó el abandono de la presentadora tras ser acusada por la colaboradora de 'negacionista'.

Todo este revuelo provocó el despido de Padilla por parte de la cadena. Posteriormente, la gaditana demandó al grupo comunicativo por "despido improcedente", aunque ambas partes llegaron a un acuerdo antes de acabar en los juzgados. Por ello, la cadena se comprometió a readmitir a la andaluza con un nuevo proyecto que todavía no ha sido desvelado.

Su paso por El Hormiguero

Paz Padilla pasó por el programa dirigido por Pablo Motos en el que habló de la actualidad y no esquivó hablar sobre el tema en cuestión. «Háblame de lo que quieras que sé, menos del onitron», decía con sorna Paz Padilla en alusión al ómicron. «Del onitron no. Liaste una bastante interesente ehhh», le soltaba Pablo Motos. A lo que Paz le matizaba que «bueno me liaron una muy buena». En una clara indirecta a todo lo vivido desde enero de este mismo año cuando se vivió la conocida discusión.

«Yo lo único que quería decir ahí era algo que era muy evidente. Y es que aunque estuviéramos vacunados, lo podíamos volver a coger. Que es lo que me pasó a mí. Yo ya lo he cogido tres veces», explicaba Paz Padilla. «Y estuviste una vez ingresada», replicaba a Pablo Motos. «Si, la primera vez estuve en el hospital, en la unidad covid», aseguraba ante las cámaras.