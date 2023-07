'GH VIP' continúa perfilando su nueva edición de Telecinco. El programa, que estará presentado por Marta Flitch, sigue avanzando en el proceso de búsqueda de sus concursantes, recibiendo la negativa del exrepresentante de una conocida cantante en nuestro país y gran parte del extranjero.

Se trata de Óscar Tarruella, exmanager de Mónica Naranjo y Edurne, que desveló en sus redes sociales que declinó una propuesta del reality de Zeppelin para participar en la nueva edición del reality tras abrir una encuesta con sus followers: "Hace unas semanas me propusieron participar".

"Vistos los mensajes de algunos bonobos sin neuronas, os adelanto el resultado de la encuesta. Mi respuesta fue no", aseguró el criminólogo, que también se defendió de las críticas que recibió: "Llego ganándome la vida desde los 14 años. He sido ayudante de obra, he descabezado anchoas al estraperlo, he recogido metros de tela en turno nocturno de 12 horas. He sido condecorado por el ejército y por la policía. Así que las lecciones de moral te las metes por dónde te quepan".

No es la primera vez que un rostro reconocido ha desvelado que ha rechazado una oferta para participar en 'GH VIP'. Hace unas semanas, Dave Zulueta, concursante de 'OT 2018', desveló que también le propusieron entrar en la casa de Guadalix de la Sierra: "Me llamaron para participar en la edición de Mila Ximénez. Me dijeron que iba a ser el desahogo cómico de la edición, que también musical, que podría hacer un directo".

Zulueta reconoce que en un principio se negó, pero que tras una llamada de su madre aceptó: "De primeras dije que no, pero después llamé a mi madre, me convenció y dije que sí. Y luego me ofrecieron el libro y volví a decir que no. Renuncié a muchísimo dinero y reconocimiento por ganarme el respeto de las personas que yo pensaba que tenía que ganármelo y saqué mi libro".