Orestes Barbero tiene un nuevo proyecto televisivo entre manos. El mítico concursante de 'Pasapalabra', que aguantó en el programa durante meses en su particular duelo con Pablo ha recibido y aceptado una oferta para concursar en otro programa de similares características.

Orestes pasará a formar parte muy pronto del grupo de cazadores de 'El cazador' de La 1, programa en el que tienen que evitar que los concursantes se lleven el dinero acumulado en el bote. Será el sustituo de David Leo, por lo que se sumará al equipo de Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilt Manukyan, algunos de los cuales también fueron rostros reconocidos de 'Pasapalabra'.

Sin embargo, esta no será la primera vez que Orestes ponga un pie en el plató del 'Cazador', pues ya participó en el programa como concursante hace tres años, antes de su regreso a 'Pasapalabra'. De hecho, consiguió llevarse 7500 euros en aquel entonces. Ahora, su objetivo será bien distinto.

De hecho, no sorprende que Oreste haya aceptado la propuesta del programa, pues ya dejó entrever que tenía ganas de más cuando salió de 'Pasapalabra': "Me gustaría probar suerte en 'Saber y Ganar' dejando, eso sí, un tiempo entre medias. Me gustaría despejarme y descansar bien de toda esta maraña mediática que se estableció alrededor", declaró en su momento.