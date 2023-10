Gustavo Guillermo ha cumplido este fin de semana 53 años en la casa de Guadalix de la Sierra. Por este motivo, la organización de 'GH VIP' quiso darle la oportunidad de recibir un mensaje de sus seres queridos. Sin embargo, el que fuera chófer de María Teresa Campos decidió rechazar la carta de sus familiares, ya que a cambio tenía que pagar 500 euros que se descontarían del premio final.

La carta también contenía unas palabras de Terelu Campos y Carmen Borrego, pero Gustavo optó por no tocar el dinero: "Lo que me vayan a decir en la carta me lo dirán dentro de una semana, de dos, o de dos meses. No quiero coger nada de ese premio porque no es mío".

A pesar de todo, el programa reveló ante sus espectadores los mensajes que habían dejado las hijas de María Teresa en la carta en cuestión. "Hola, Gusanito. Quiero felicitarte y mandarte todo mi apoyo. Lo estás haciendo muy bien, me gustaría que fuera más tú y saques tu humor. Como compañero no lo puedes estar haciendo mejor. Sé fuerte y nos vemos en la final", escribió Carmen Borrego.

Un poco más extensa fue su hermana Terelu. "Cuántas cosas y momentos hemos vivido juntos, tenías pelo y yo pesaba 45 kilos", empezó diciendo antes de hacer referencia al fallecimiento de su madre: "Hemos pasado días muy difíciles desde la muerte de mamá y se te ha echado mucho de menos en muchos momentos, especialmente cuando tuvimos que entrar en su casa. ¡Qué tristeza y dolor!".

"Quédate tranquilo que todo está en orden y tu comportamiento es intachable", añadió Terelu en su mensaje de felicitación: "Deseo que a pesar de no estar con tu gente pases un bonito día de cumpleaños". "Cuando salgas me tienes que invitar a una exquisita comida en un pedazo de restaurante. Cuídate mucho. Te quiero y sé que tú a mi también", finalizó la presentadora.