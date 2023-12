Arturo Pérez-Reverte acudió la semana pasada a 'El Hormiguero' para presentar su nueva novela. Sin embargo, Pablo Motos acabó centrando la conversación en la actualidad política, dando pie a que su invitado diera su opinión sobre Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los polémicos titulares del escritor llegaron hace unos días hasta el programa de Julia Otero, que compartió una contundente reflexión sobre la sonada entrevista.

Lo hizo durante la sección de Ferran Monegal dedicada a la actualidad de la pequeña pantalla. "Yo sé que usted es una gran admiradora de Arturo Pérez-Reverte", empezó diciendo el crítico de televisión ante la periodista, que respondió entre risas: "No me tire de la lengua. Usted diga lo que quiera decir y déjeme en mí en paz".

Monegal pasó a explicar entonces la táctica que utilizó Motos con su invitado: "No tiene más que tirarle un poquito de la lengua para que no hable tanto de la novela que acaba de escribir, sino que hable del momento actual y que retrate verbalmente, por ejemplo, a Pedro Sánchez".

Después de dar paso a un corte de audio con las palabras de Pérez-Reverte, en las que definía al presidente en términos literarios como "un pistolero y un asesino", el colaborador continuó con su análisis. "El aplausómetro es importantísimo. Todas las criaturas que van a 'El Hormiguero' saben a lo que van", comentó en referencia a los aplausos que pudieron escucharse en el plató del programa.

"Es curioso, hay otra figura literaria que debería también aprender mi querido Arturo Pérez-Reverte o recordar: la iteración. Es repetir sistemáticamente lo que has dicho otras veces", señaló Monegal, ya que tal y como recordó, el escritor dijo exactamente lo mismo sobre Sánchez en octubre de 2021, también en el programa de Pablo Motos.

"¿Antes de la amnistía? ¿Antes de todo esto?", preguntó con sorpresa Otero antes de comprobar que Pérez-Reverte pronunció unas palabras muy similares hace dos años: "Es un pistolero, nos va a matar a todos y a los que no ha matado los va a matar. Matará al rey si hace falta, ha matado incluso a los sicarios que mataban en su nombre. Los ha matado a todos, y al rey no lo ha matado porque lo necesita. Si no lo necesitara lo mataría también".

"Es el mismo discurso, la misma cadencia", subrayó Monegal. Otero finalizó entonces con su conclusión al respecto y con un claro dardo hacia el escritor: "Si le acababan de preguntar por la amnistía y el momento actual y dijo lo mismo hace dos años, pues claro... hay que tener memoria. Si no, pues uno queda como queda".