Jorge Fernández ha impactado a la audiencia desde el inicio del programa hoy, con un comienzo inesperado que dejó a todos asombrados. Al comenzar del programa, Jorge Fernández y Laura Moure ingresaron al plató de 'La ruleta' sin la habitual presentación de Joaquín. Normalmente, el cantante es el encargado de presentar a los conductores y concursantes de 'La ruleta de la suerte' con música, seguido de una conversación entre Jorge y el músico. Sin embargo, hoy todo fue diferente.

En esta ocasión, los presentadores ingresaron directamente al plató. Fue Jorge Fernández quien presentó a los tres concursantes del día: Alba, María y Fran. La sorpresa llegó unos momentos después, cuando Jorge Fernández miró hacia arriba, donde se ubica la banda de 'La ruleta', y comentó: "Estoy echando un vistazo allá arriba y vaya, Joaquín, ¡qué cambio de look te has hecho!"

"No me digas que te rapaste", continuó diciendo, hasta que finalmente reconoció que no era Joaquín quien ocupaba el escenario, sino un nuevo cantante que se hace llamar Jota. "Primero que nada, Jota, bienvenido. Estará con nosotros durante unos 3 días, ya que Joaquín no podrá unirse a nosotros", explicó el presentador.

De momento, ha interpretado una canción de del grupo 84 y de David Otero y ha recibido el visto bueno de Jorge Fernández. "Has tenido un buen debut Jota". "La verdad que si soy muy fans de 84. De momento he empezado bien, ya veremos las siguientes", respondió el aludido.

"Muy bien chaval, nos ha encantado", sentenció. Como varios usuarios han señalado en redes sociales y Antena 3 ha corroborado en su sitio web oficial, Joaquín Padilla se ausentó por primera vez de su puesto en 'La Ruleta de la Suerte', siendo reemplazado por otro cantante llamado Jota.