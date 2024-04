Carmen Borrego ya está en España. La concursante de 'Supervivientes 2024' abandonó la pasada semana por prescripción médica tras haber protagonizado grandes momentos durante su concurso.

Ahora, la colaboradora de 'Así es la vida' se enfrenta a uno de los acontecimientos más duros de su vida: las polémicas palabras de su hijo. El reality de Telecinco ha recibido a Carmen Borrego en las instalaciones del grupo Mediaset. Debido a la dureza de la noticia, la propia Terelu Campos ha sido la encargada de transmitirla la información.

"Yo por él he hecho de todo. No sé si dormirá tranquilo, pero yo voy a estar tranquilísima. Yo llevo matándome como madre muchos años. Yo a lo mejor no tendría que haberme aguantado tantos años muchas cosas. A cualquier precio no", lamenta la hija de María Teresa Campos.

Pese a todo, en la reacción de la superviviente ha predominado la tranquilidad, pensando mucho lo que decía: "Tengo mi conciencia meridianamente clara, me puedo morir en este instante y lo haré como una gran madre… Todo tiene un límite".