Aún andaba metido Álvaro Morte en el personaje de El Profesor, en la mundialmente famosa serie 'La casa de papel', y ya empezó a dar los primeros pasos como Juan Sebastián Elcano en la nueva ficción de Amazon Prime Video 'Sin límites'. Dos hombres muy diferentes a los que solo les une el espíritu aventurero. Acostumbrado a verlo como un tipo tranquilo cuyo mayor músculo es el cerebro en la serie de Netflix, sorprende verlo como un tío aguerrido navegante enfrascado en peleas y luchas con espadas. Pero, no nos engañemos, a él, prepararse físicamente para ello le chifla. También cultiva su pasión por la música y ha colaborado con Najwa Nimri en la innovadora versión del bolero 'Acércate más' (no se lo pierdan, al final de la entrevista)

De aventura a aventura. De 'La casa de papel' a 'Sin límites'. ¿Cómo acogió la propuesta de ser Elcano?

Con mucha ilusión. Miguel (Menéndez de Zubillaga), el productor, me ofreció este personaje, del que sabía lo justo: que fue el primero en dar la vuelta al mundo y no mucho más. Y cuando leí el guion pensé: esta gente hizo esto tan grande y prácticamente ni lo sabemos. Esto hay que contarlo. Entonces intenté enfrentarme al proyecto desde ese sitio. Miguel dijo: «Queremos que esto sea entretenimiento, que la gente se lo pase bien». Es una película de aventuras al fin y al cabo. Agarrando esas cosas reales, pero que la gente lo disfrute. Me pareció muy divertido y necesario.

¿Se aparta mucho el personaje del que estudió en la escuela?

Yo no recuerdo haber estudiado mucho la figura de Elcano en el cole. Y hablo con compañeros míos y nadie recuerda más allá de lo de la vuelta al mundo. Es una figura histórica y hay cierta documentación, aunque no tanta como de Magallanes (en la serie le da vida Rodrigo Santoro). Y esto te hace pensar: más allá de que hagamos entretenimiento puro y duro inspirado en esa historia real, tú tienes que hacer tu construcción de cómo considerabas que era. Porque no tenemos un vídeo suyo hablando, para saber cómo era.

¿Y cómo es su Elcano?

Yo quería tomar la opción de que fuera un tipo –también por oposición a Magallanes– más cercano a su gente, un poco gamberro, juerguista... Que no tenía en su cabeza – aunque tampoco Magallanes– dar la vuelta la mundo, sino que le ofrecen sacarlo de la cárcel y llevarlo al mar y pensó: pues allá voy, a navegar, que es lo que me gusta. Y si me sacan de la cárcel, pues maravilloso. Es un tipo al que, al fin y al cabo, se le pone delante la oportunidad de convertirse en ese héroe, pero me interesó más llevarlo desde ahí.

Ha habido investigación y preparación física, supongo.

A mí me encantaría haber tenido un poco más. Porque no había terminado de grabar La casa de papel y las últimas semanas estuve solapando ambas series. Otros compañeros han tenido la enorme suerte de poder trabajar más tiempo. Porque a mí, además, era una de las cosas que más me apetecía. Me parecía muy divertido trabajar con los especialistas y con espadas, peleas y demás. Pero, sí, ha habido preparación física, porque, además, el rodaje fue muy duro.

Y, encima, en pandemia…

Fue muy duro. Cualquier rodaje en la pandemia era un absoluto caos. Y lo sigue siendo, porque aún hay positivos de covid. Pero imagínate entonces. Intentamos seguir todos los protocolos, que fuera todo muy controlado, pero aún así había sorpresas. Aunque al final logramos llegar a buen puerto. Nunca mejor dicho.

Siempre pone música para preparar un personaje. Para 'Sin límites' escuchaba ACDC. ¿Es esta una serie pura testosterona y rock and roll?

Absolutamente. Hoy por hoy, tal como están las cosas, se echa en falta más presencia femenina. Pero la historia es lo que es. Estaba prohibido que hubiera una mujer en un barco. Y son cinco barcos repletos de hombres. Es muy testosterónica, muy de disfrutar de las batallas, de las escenas de acción, de las peleas y, además, desde el punto de vista del disfrute de verla.

Ahora se estrena 'La casa de papel' coreana. ¿Participaría en una serie 'El juego del calamar' española?

¿Por qué no? Lo que no sé es quién podría dirigirlo. Igual Álex de la Iglesia o alguien así. Sería bien divertido una 'El juego del calamar' dirigida por Álex de la Iglesia (ríe).

Acaba de sacar una colaboración con Najwa Nimri, una innovadora versión del bolero 'Acércate más', de Nat King Cole. ¿Se dedicará más a la música ?

Me encantaría. Y no descarto que en algún momento llame a algunos miembros de la banda y montemos algo. Sí que es cierto que en mi vida está muy presente la música. Para hacer Elcano, he escuchado mucho a ACDC, porque más allá de esa testosterona, está ese grupo de rock con todo tíos tocando en el escenario, como en la serie. Y luego hacen estos conciertos tan épicos que conectan con la historia. Son personajes de acción, tíos fuertes, aguerridos, curtidos al sol, que pasaban meses en un barco pasando hambre y afrontando batallas y tormentas... Pero, al mismo tiempo, tenía esta cosa de hermandad. Sí que es verdad que él era el jefe, el líder de sus hombres, pero siempre les trata de igual a igual. Y esa cosa no dictatorial, sino más democrática, me parecía que conectaba muy bien con esa sensación que da el rock.

¿Era democrático Elcano?

Lo era. Y cuando toma la decisión de seguir adelante, no obliga a nadie. Eso demuestra que era muy democrático. Esto no sé si es fiel a la historia o no, pero son decisiones que debes tomar, licencias artísticas, a la hora de contar una ficción. Yo entiendo que es un viaje muy épico, pero también estamos hablando de conquistadores que hicieron cosas terribles. Fue devastador para la población indígena. Y a mí me parecía interesante aportar ese detalle. En un momento Elcano dice: «¿Qué derecho, por divino que sea, tenemos a invadir a esta gente y hacer que adopten nuestra religión?». A mí eso me parecía interesante aportarlo al personaje. ¿Que a lo mejor no lo he hecho rotundamente histórico? Pues ya te digo yo que no. Pero estamos haciendo una ficción.