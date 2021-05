La Diputació de Castelló ha assentat les bases per a la transició digital del teixit empresarial de la província. El Pla de Digitalització és la resposta més ràpida i contundent d’aquest govern progressista a les necessitats de les nostres pimes, cooperatives i negocis de persones autònomes, que han de fer un pas endavant per adaptar-se als requeriments d’un context cada vegada més informatitzat i més telemàtic.

Aquest darrer any, s’ha implantat una nova era de consum. Si bé és cert que hem tingut dificultats per comprar presencialment, també ho és que res ens ha impedit seguir fent-ho a través de l’Internet. La gestió a distància també ha permés mantenir la promoció, l’administració i les vendes a les empresàries i empresaris durant els confinaments totals o parcials que ens ha tocat passar aquest últim any degut a la pandèmia.

De fet, han sigut moltes les empreses i cooperatives del sector agroalimentari que han millorat el seu volum de venda gràcies a la modernització dels seus canals de comunicació i de distribució o de l’automatització de l’emmagatzematge i del control dels estocs, entre altres processos. A més, la sensibilitat del públic arran la pandèmia i els tancaments perimetrals ha donat un important impuls al producte de proximitat en els darrers mesos.

Ara bé, açò que acabe de descriure és només una part de la fotografia global. Com a institució no podem obviar que existix una escletxa digital que distancia molt la realitat d’unes empreses i d’altres en moments com el que hem viscut. La nostra funció. com és lògic, és garantir la igualtat de possibilitats de l’empresariat de les nostres comarques i aconseguir així consolidar la competitivitat de la nostra regió dins del context internacional.

Hem donat el primer pas en la senda digital de les comarques del Nord. Un pla de subvencions de fins al 8.000 per sol·licitant, que prioritzarà les entitats més menudes i situades en municipis despoblats. Mirem cap a Europa de nou i ens enfortim localment per millorar la nostra presència en el terreny global.

Diputat de Promoció Econòmica a la Diputació de Castelló