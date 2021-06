El titular de este artículo de opinión se presta a ser interpretado como una llamada a realizar acciones reivindicativas y, no digo que no sean necesarias ante los abusos que el Gobierno de Pedro Sánchez está infligiendo a la ciudadanía con, entre otros, la incesante subida de impuestos y del coste servicios básicos; pero no es esa, de momento, mi intención. Me refiero a ponerse en movimiento, a activarse, y el verano es la estación propicia para ello y los pueblos de interior de la provincia, el mejor lugar para hacerlo. Tenemos por delante días para disfrutar de la buena meteorología y descubrir rincones espectaculares e historias mágicas. En Canet lo Roig sabemos de eso porque estamos rodeados de un paisaje único en el mundo, poblado de auténticos monumentos naturales como son nuestros olivos milenarios. Sabiéndonos privilegiados, queremos compartir con todos la belleza de nuestra zona y, con este fin, invitamos y animamos a recorrer nuestro término municipal a través de unas rutas guiadas que tienen un especial interés.

Canet y su gente, pueblo hospitalario, siempre dará la bienvenida al visitante y no solo le mostrará el singular encanto de su entorno sino que conquistará su paladar con los sabores, texturas y aromas de la gastronomía local, ofreciendo a una experiencia inolvidable y enriquecedora a todos los que estén dispuestos a participar en las rutas que tenemos programadas.

Este año, de la mano de Itinerantur, empresa especializada en el turismo sostenible, hemos organizado cinco rutas. La primera, con la temática de La biodiversidad en el ecosistema de los olivos milenarios, se realizó el pasado 29 de mayo y tuvo una excelente acogida. Animados por la respuesta, en julio, se han programado dos recorridos no menos interesantes y atractivos. Así, el próximo 10 de julio hemos organizado un paseo por el casco antiguo de la población con paradas en lugares emblemáticos donde, además de conocer su historia, podremos degustar productos típicos de la gastronomía local. Y, para los melómanos, el 25 de julio tendrán ocasión de compaginar su afición por los paseos al aire libre con su amor por la música en una propuesta única que combina la belleza del paisaje con la armonía del canto y las melodías, en un concierto que será al aire libre. Una experiencia sublime y única que se acompañará también con la cata de productos.

Para desconectar, aunque sea por unas horas, de las preocupaciones y pesadillas que nos generan las decisiones del Gobierno, tenemos la ruta perfecta: el 14 de agosto llevaremos a cabo un sencillo recorrido nocturno entre olivos milenarios y descubriremos, gracias a un experto astrónomo, las constelaciones con un telescopio profesional y los misterios del universo.

El 26 de septiembre nos despediremos del verano con una atractiva ruta por la historia de Canet que nos llevará a visitar rincones mágicos que guardan vestigios de épocas pasadas y de los primeros pobladores. Como colofón, el broche de oro será una cata del oro líquido de nuestros olivos en un marco idílico como la fuente del Vilagròs.

Todos los que deseen inscribirse en las rutas pueden hacerlo a través de la página web www.experienciascanetloroig,com, pero no solo les invito a sumarse a nuestras iniciativas, sino que también les animo también a descubrir todos los pueblos del interior de nuestra provincia.

Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial