Borriana és una de les poques ciutats de Castelló que es pot denominar ciutat mil·lenària per la seua història. I amb eixa premissa treballem des que vam entrar a l’ajuntament, i recuperar gran part de la nostra història per a que estiga més viva que mai.

Aquest cap de setmana, qualsevol persona ha pogut comprovar de prop, i a través de les noves tecnologies, el nou jaciment arqueològic d’època romana a la zona de Sant Gregori. La vila romana marítima més gran que es coneix en el Mediterrani es troba a Borriana, i això són segles d’història recollits en un punt concret. Aquest és un treball de recuperació del patrimoni que està engrandint la nostra història cada vegada més, i la que divulguem a través d’una visita virtual per a que qualsevol puga visitar-la.

I aquest jaciment no és una casualitat en el treball de recuperar la història de la ciutat, sinó un vagó més del tren del patrimoni que s’està recuperant des que vam entrar a governar. El quasi mig milió d’euros per recuperar l’entorn de Sant Blai, que ens ha servit per a deixar descobertes tres finestres arqueològiques, i un estudi en els propers anys de les restes que es van extraure en l’obra. Jornades del foment de la història que ens donaran dades cada any. Un treball que va amb la recuperació del patrimoni en el nucli urbà. La recuperació de la torre en el carrer de Sant Pasqual, la Torre de la Jueria, va acompanyat de la posada en valor del que podria ser el portal de València de la muralla musulmana, en el jardí del Plà. És el millor moment per a descobrir la nostra història, i que siga coneguda i contada per nosaltres. La senyalització del patrimoni, el modernisme, els edificis emblemàtics, va a encetar-se enguany, marcant el pas de la muralla per tota la ciutat.

La història de la Guerra Civil està cada vegada més a la llum, amb la posada en valor del refugi antiaeri del Camí d’Onda, i més de 100.000 euros d’inversió, de lliure accés per a veïnat i visitants. Un descobriment que hem de seguir investigant per ampliar coneixements. I no volem parar, perquè un dels potencials de la nostra ciutat és la seua història. El pla director de les cases de Carabona per un costat, acabar de restaurar i posar a punt el Campanar, a l’espera que el Bisbat faça l’obra de reforma del sostre, i la rehabilitació de la façana de la Casa de Cultura amb un milió d’euros d’inversió. Treballem per recuperar la història, el patrimoni, saber d’on venim, per tenir clar on volem anar.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana