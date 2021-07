Dissabte s’inicia una nova etapa en el Partit Popular de Vila-real. Assumisc la presidència del meu partit amb la força i il·lusió que em donen els avals del 92,63% del cens, però també amb la tremenda responsabilitat que suposa liderar un projecte que prompte serà el que millor represente una àmplia majoria de vila-realencs.

El temps de les excuses i dels anuncis buits de contingut arriba ja a la seua fi. Els veïns estem cansats de sentir el mateix mantra després de 10 anys de govern socialista mentre ens pugen els impostos, però l’estat dels carrers i les places del nostre poble deixa molt a desitjar.

És moment de passar de la política del jo a la política del nosaltres. És moment d’oferir més i millors oportunitats per a tots. És moment d’apostar pel comerç, per les xicotetes empreses, pels autònoms i emprenedors que no volen més traves per part de l’administració, sinó més suport i facilitats. És moment d’atraure nous projectes i inversions, oferint les condicions necessàries i acompanyant les empreses en el seu creixement.

Sent passió per Vila-real i crec que és moment de tornar-li a la ciutat i els seus veïns tot el que m’han donat. He tingut la sort de treballar per la meua ciutat des de diferents associacions i entitats, que m’han ajudat a conéixer més el meu poble, les seues tradicions, però també els desitjos i preocupacions de la seua gent.

Els vila-realencs hem demostrat al llarg de la història que no ens rendim fàcilment i que sabem aprofitar les situacions més adverses per reinventar-nos i junts eixir amb més força. No tinc dubte que ara de nou ho tornarem a fer. És el nostre moment, és el moment de Vila-real.

Vicesecretari del Partit Popular de Castellón i portaveu adjunt PP Vila-real