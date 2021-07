Este 2021 dio inicio en plena ola de contagios. Se aplicaron medidas muy restrictivas, volvimos prácticamente a confinarnos y, a partir de marzo, comenzamos a ver la luz de nuevo. Desde ese momento, en nuestro municipio, fuimos encadenando semanas de 0 casos de contagios. Esas cifras, junto a la campaña de vacunación, nos hacían ser optimistas de cara al verano pero, prácticamente en dos semanas de julio, hemos vuelto a ver cómo aumentan los positivos, en la misma línea que todo el país. ¿Qué factores son los que nos han hecho retroceder y convertir otra vez a España en líder de contagios en toda Europa?

Creo que no corresponde a un alcalde realizar ese análisis. Ya existen expertos a nivel nacional que están haciendo su trabajo y buscando soluciones o, al menos, eso esperamos. Yo, como máximo representante municipal, lo que sigo haciendo es apelar directamente a mis vecinos y vecinas –a los de todo el año y a los que nos acompañan este fechas-- para pedir, por favor, que volvamos a dar un ejemplo de responsabilidad. Que evitemos situaciones que nos puedan poner en peligro, que optemos por no dejar la mascarilla aunque estemos al aire libre y seamos prudentes, que respetemos las limitaciones de aforo impuestas en la hostelería, etc. Se puede disfrutar de bares y restaurantes, de las playas, de la naturaleza, de las actividades deportivas y culturales sin ponernos en peligro.

Desde el Ayuntamiento, desde nuestras posibilidades, intentamos controlar para que no se den situaciones en las que se puedan provocar contagios, pero es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte. Nos jugamos mucho. Todos queremos recuperar la normalidad cuanto antes pero este verano de 2021, por desgracia, tampoco va ser un verano como los que vivimos antes del 2020 y el inicio de la pandemia. No toca todavía.

Nos jugamos muchos puestos de trabajo y que muchas familias puedan seguir contando con su fuente de ingresos, por lo que debemos seguir viviendo, con mascarilla y con limitaciones. Hablando de economía, quiero lanzar un mensaje de ánimo para sectores como el de los locales de ocio nocturno o el de espectáculos y fiestas, que llevan ya prácticamente año y medio en plena incertidumbre y, en muchos casos, sin poder subsistir.

Por ello, hay que escucharles y buscar soluciones para que la pandemia no les deje para siempre en la estacada.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre