Fa dos dies vam obrir al trànsit el carrer de Sant Francesc, un dels que estava pitjor, especialment per la circulació de camions de gran tonatge que freqüentment hi circula per accedir a algunes empreses. Era una xicoteta obra, però que exemplifica a la perfecció la nostra fulla de ruta en la millora de Betxí.

Era evident que la via necessitava imperiosament el reasfaltat del paviment, degut al greu deteriorament que patia. Però l’actuació no s’ha circumscrit només a això, sinó que eixe context ens ha servit per actuar-hi de forma integral per a fer la vorera més àmplia, incloure un carril bici que arriba fins a l’institut de la localitat i plantar arbres que, en breu, apadrinaran els recent nascuts dins del projecte Arrela’t a Betxí.

És a dir, que el que a priori hauria pogut ser una millora normal, s’ha convertit en un canvi integral de la fesomia del carrer, fent-lo més amable i pròxim a les persones, amb més espais i llocs verds. I sobretot, bastint un nou tram de carril bici i camí escolar per seguir apostant per una mobilitat urbana més sostenible, que permeta a les persones transitar de forma segura a peu o en bicicleta des de qualsevol punt de la localitat.

Tot no es pot fer de seguida. Però quan es tenen les coses clares es camina amb pas ferm en cada una de les actuacions que es duen a terme. I això és el que estem fent, des de l’equip de govern, des de fa molt de temps. Perquè sabem d’on venim i sobretot cap a on anem. Fins aconseguir un poble més bonic, més pràctic, més acollidor, en el qual visquem a gust i del qual estem orgullosos.

Eixe és el bagatge que hem assolit en esta dècada, gràcies a l’experiència acumulada i a escoltar al veïnat. I a pesar que, com sempre, hi ha alguns que encara posen entrebancs i no ho entenen, hem de fer-nos a la idea que l’urbanisme ja no és el mateix que imperava fa uns pocs anys.

Alcalde de Betxí