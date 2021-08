El pasado viernes, la subdelegada del Gobierno en Castellón me comunicó la publicación ese mismo día en el BOE de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de estabilización de un tramo de Costa en la playa Les Marines de Nules (que afecta a un tramo de les marines y a otro de la playa Bovalar).

Evidentemente, estamos satisfechos –aunque llevamos más de un año esperando la emisión de este informe- porque es un paso más cerca de lograr frenar la regresión en ese tramo. Ahora ya, el siguiente paso, será que Costas licite las obras. Esperemos se tramite con celeridad y puedan ser estas una realidad dentro de la actual legislatura. Por supuesto, desde el Ayuntamiento de Nules estaremos vigilantes.

Pero no podemos estar contentos. Las playas de Nules son mucho más que ese tramo.ay otros tramos de la propia Marines, y de las otras tres playas: Alcudia, Bovalar y Rajadell, que también vienen sufriendo desde hace muchas décadas la regresión. Y en estos tramos no hay absolutamente nada avanzado. No hay proyecto redactado ni sometido a información pública en ninguno de estos tramos. Por tanto la actuación prevista no afectará ni a una quinta parte de nuestro litoral. Y cada vez que preguntamos al Ministerio sobre estas otras actuaciones, no obtenemos respuesta.

Desde Nules lanzamos un mensaje al Gobierno de España de ‘Espigones YA’ y regeneración de nuestra costa en todos sus tramos. Defensas frente a la regresión causada por el Puerto de Burriana. Llevamos ya demasiado tiempo esperando y viendo como, año tras año, la regresión va en aumento.

Alcalde de Nules