El temps passa inexorablement i en res tornarem a les aules. Les temors del curs anterior han estat superades amb escreix, gràcies a l’enorme esforç de mestres i professors i també de l’exemplaritat dels nostres alumnes. La normalitat, dins de la pitjor crisi que hem conegut la major part de la població, ha estat ben present als centres educatius de Castelló. I tot això ha estat possible gràcies a una actitud col·lectiva responsable que ara es veurà reforçada en iniciar-se el nou curs. Més encara ho serà, ara que bona part de la comunitat escolar ja estarà immunitzada davant del covid.

La Conselleria d’Educació té a punt el protocol per a mantindre les aules segures i únicament haurem de seguir aquestes recomanacions per anar més enllà i deixar de banda aquesta crisi sobrevinguda. Poc a poc tornarem a prioritzar altres aspectes que han estat, per necessitat, en segon lloc, com és l’avanç en una pedagogia més centrada amb la inclusió social i la innovació educativa. També amb la preparació d’un nou currículum per la Formació Professional (FP) i l’educació secundària (ESO). En aquest sentit (i era necessari), recuperarem la presencialitat, fonamental per a evitar l’escletxa social i garantir, d’aquesta manera, un ensenyament òptim per a tot l’alumnat.

La pandèmia també ens ha portat altres tipus d’activitats que han vingut per a quedar-se, com és el cas de les activitats a l’aire lliure que, combinades amb el nostre clima favorable, faciliten l’ensenyament en valors d’una manera més segura i en connexió amb el medi ambient. També la potenciació de les reunions telemàtiques ha facilitat en certa mesura compaginar el temps laboral i la conciliació familiar, tot i que queda molt de camí per avançar.

De la mateixa manera que la comunitat educativa ha batallat en els centres a favor del manteniment de la docència, s’ha posat de manifest que ara és l’hora de donar una passa definitiva i acudir massivament a la vacunació. La resta de la comunitat educativa ja està prop de la immunitat i ara és el moment dels nostres joves. És fonamental per tal de deixar enrere aquesta crisi.

En el nou curs, tornarem més forts i més preparats pels reptes que vindran. Amb la vacunació estarem més preparades i més segures per seguir ensenyant i aprenent.

Regidor d’Educació a l’Ajuntament de Castelló