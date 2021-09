El pròxim mes d’octubre se celebrarà a Benlloc la primera Mostra d’Economia Social i Solidària, on podrem posar en comú experiències empresarials que visualitzen l’adaptació del mercat i de l’economia a aquest nou paradigma, especialment a les comarques de l’interior de Castelló. La MESS busca crear noves relacions i expandir un concepte molt dinàmic i exitós que, en altres territoris, ja compta, fins i tot, amb legislació pròpia.

Estaran d’acord amb mi en què seria imprudent tractar aquest cicle com un període de recessió normal, on el mateix mercat es reajusta per crear un nou temps d’estabilitat i, tot seguit, un altre període de creixement. Més encara, si el que volem és actuar sobre zones i territoris que pateixen una precarietat constant en el temps, com són els municipis rurals, on les «solucions» tradicionals estan fallant una i una altra vegada.

A Compromís creiem que cal canviar la dinàmica i aplicar un nou paradigma i per això, des de l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació, hem donat suport a la primera MESS. Pensem fermament que és l’hora de deixar pas a la gent més jove dels nostres pobles, persones molt ben preparades i amb una forta energia emprenedora. Persones que tenen la clara convicció que l’economia social és la base per establir un nou model comercial més just i sostenible, que deixe enrere els models d’explotació laboral, els quals fomenten relacions desiguals en producció i distribució, fins a arribar als usuaris.

Estem molt satisfetes de poder donar suport a iniciatives com aquestes i allí serem, a Benlloc, epicentre de la ‘nova ruralitat’, per a seguir impulsant propostes innovadores que dinamitzen les nostres comarques d’interior a través de l’economia social.

Diputat de Promoció Econòmica