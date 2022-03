No tiro la toalla

Luchar hasta el final, siempre. Quien me conoce sabe que no me rindo fácilmente y menos si se trata de lograr cosas positivas para mi pueblo. Conseguir los terrenos adecuados para poder construir en un futuro una residencia para la tercera edad es una de las metas a las que no renuncio, aunque las cosas no siempre salen como planeamos o esperamos, lo importante es seguir adelante, explorando todas las posibilidades hasta dar con la mejor solución.

Durante dos años, hemos estado negociando la compra de la antigua fábrica Sanchis por considerar este un muy buen emplazamiento, tanto por la ubicación, como por el espacio, etc... No voy a negar que el proceso ha resultado más complicado de lo que esperábamos y, finalmente, no ha llegado a buen puerto. Y es que, por responsabilidad, cuando tuvimos conocimiento, casi al final de la negociación, de la elevada carga que arrastra el inmueble, decidimos no seguir adelante, pues no vemos una solución viable a corto plazo. Siempre he mantenido informados a los vecinos y vecinas de todo el proceso, que se ha llevado a cabo con total transparencia.

Nunca se había luchado tanto

Nunca antes un equipo de gobierno había luchado tanto por conseguir este objetivo, por eso, no sé ni como calificar la actitud del Partido Popular de l’Alcora. ¿Hipócrita, electoralista…? Por ahí van los tiros. No es de recibo que un partido que no ha hecho absolutamente nada cuando ha tenido la oportunidad, que no ha dado ni un solo paso cuando ha estado al frente de la gestión del Ayuntamiento, ahora que sí que se está trabajando en ello, en vez de arrimar el hombro por el bien de los alcorinos y alcorinas, se dedique a utilizar el tema con fines exclusivamente partidistas.

Desde luego, en nuestro caso, no va a ser por no intentarlo, pues todo esfuerzo valdrá la pena si las personas mayores de l’Alcora pueden contar con este servicio tan importante sin tener que salir de su pueblo.

La gestión económica responsable llevada a cabo en este tiempo nos va permitir disponer de un remanente de más de un millón de euros, según las previsiones, por lo que el Ayuntamiento estaría en disposición de comprar los terrenos.

Ahora que, tras mucho trabajo, otro de nuestros grandes compromisos, el Centro de Día de l’Alcora está a punto de ser una realidad, es momento de continuar sumando servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y sus familiares.

Alcalde de l’Alcora