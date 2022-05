Querid@ lector/@, he leído que los obispos españoles abrirán sus archivos para que el bufete de abogados, al que le encargaron una auditoría sobre los abusos sexuales de la propia iglesia, pueda investigar en ellos. Pero, siendo sincero, confieso (es la palabra justa) que no me fío, que no me lo creo. Me suena a: sí, pero no. Aunque reconozco que me gustaría equivocarme y pedir públicas disculpas.

Pero, por honor a la verdad, quiero dejar constancia de que mi duda tiene fundamentos lógicos y no es una opinión arbitraria. ¡Ni mucho menos! Simplemente digo que no estoy convencido de que lo pongan todo, todo, a disposición de los investigadores. No invento nada, quienes los han solicitado alguna vez ya han manifestado en libros y entrevistas que «los archivos están al servicio de los investigadores, pero incompletos». Además, aquella cúpula de la iglesia que en su época fue responsable de la moralidad pública en el franquismo, tuvo muchos años para denunciar esos abusos ante la justicia y no lo hizo. En última instancia, y es lo que estamos viendo ahora y todos los días, la iglesia española (y a diferencia de otra iglesias del mundo) no ha tomado la iniciativa en este asunto y parece que va a remolque de las presiones del Papa, de los informes e investigaciones que han abierto ciertos medios de comunicación, de la Comisión del Parlamento que va estudiar el asunto... Incluso se sabe que, aunque la Conferencia Episcopal Española ha tomado la decisión de abrir los archivos por unanimidad (para dar imagen de unidad), la realidad es que están divididos hasta el extremo de que hay obispos que no quieren. Así es que, si a lo dicho le unimos que no van a participar en la Comisión del Congreso y que el bufete al que le han encargado la auditoría no tiene historiadores especializados, mi desconfianza lejos de ser arbitraria tiene cierto fundamento. Analista político