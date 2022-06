Fi de cicle, IES Falomir

La imatge del carrer Boqueres ha canviat esta setmana amb l’arribada de les aules prefabricades de l’IES Álvaro Falomir que, per primera vegada, seran provisionals. La pitjor gestió de les infraestructures educatives de la història que vam heretar del Partit Popular en convertir-nos en el poble amb més barracons del voltant dóna pas hui a unes aules que ocupen l’aparcament de Boqueres per a aliviar la saturació del centre i permetre l’execució de l’obra del nou edifici de l’institut.

Sí, l’obra que suposarà la major inversió pública en un edifici construït a Almassora. Afortunadament, a un edifici educatiu. No hi ha millor inversió pública que aquella feta allà on s’estudia. L’IES Álvaro Falomir costarà a les butxaques dels valencians i valencianes 15,7 milions d’euros. Ben gastats. Eixe és el preu pel qual eixirà a concurs públic per a demanar ofertes a les constructores gràcies a que hem aconseguit incrementar el pressupost inicial de 10,6 milions i així reduir el risc d’un concurs desert.

Preservarà el seu encant

Un centre que respectarà el bloc protegit dissenyat per Álvaro Falomir i preservarà el seu encant i la seua història, però atenent també les necessitats del present i del futur, amb espai per a la diversitat i respectuós amb el medi ambient amb rècord de plaques solars. I un edifici, dos en realitat, que situaran l’institut d’Almassora com a referència de la província amb les instal.lacions més innovadores, obra de Begoña Conill i Fernando Zaragoza.

Amb les proves d’accés a la universitat acabades ahir mateix, vull traslladar els millors desitjos a l’alumnat que deixa ara l’Álvaro Falomir per a començar una nova etapa. L’equip de govern d’Almassora que presidisc treballa de valent amb l’objectiu de retallar plaços i que la transformació del centre siga una realitat en breu.

No seria possible amb la filosofia de gestió pública del Partit Popular. Aquells que van deixar construït a Almassora un centre de fruits secs mai inaugurat (gràcies a la reconversió en Institut de Tecnologia Ceràmica té des de 2019 un ús digne), un nou Ajuntament mentres amuntegaven l’alumnat del Regina Violant en més barracons i un Grup B en la ruïna però sense enderrocar difícilment centrarien els seus esforços en acabar amb els barracons que van proliferar per Almassora durant el seu temps de govern.

Alcaldessa d’Almassora