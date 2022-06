Hay que acabar con la plaga de mosquitos

Año tras año se repite la misma situación, plagas de los mosquitos que no nos dejan salir a la calle, no podemos estar en nuestras terrazas, y los que tienen su huerta les es imposible trabajar la tierra sin recibir decenas de picotazos, no podemos ni siquiera acudir con normalidad a una terraza de bar con la familia. A todos y en todas partes los mosquitos se nos comen vivos, no se puede estar tranquilo y no se puede hacer vida normal en nuestra ciudad.

Desde hace unos años, cada pocas semanas y de manera intermitente nos invaden nubes de mosquitos que se han convertido en un riesgo real para nuestra salud, sobre todo para niños pequeños y gente mayor, luego pasamos a unos pocos días de relativa tranquilidad para volver al sin vivir de los mosquitos al cabo de poco tiempo. Cuando esto pasa año tras año, mes tras mes, desde marzo hasta noviembre, significa que las cosas se están haciendo mal y no hay previsión por parte de los dirigentes políticos encargados de velar por nosotros. Estamos en el siglo XXI y estamos peor con los dichosos mosquitos que hace 50 años. Los políticos gobernantes son los encargados de dictar las normas de actuación sobre las plagas, y a la vista está que lo que se hace contra los mosquitos no sirve. Es cierto que hay leyes y normas de actuación y no podemos saltarnos las leyes. Pues que las cambien, que para eso están, que hagan leyes nuevas acordes con la situación de riesgo sanitario en el que vivimos, leyes que permitan actuar de forma efectiva y nos dejen a las personas vivir con normalidad. El pasado domingo y frente a la Tenencia de Alcaldía del Grau pedimos a nuestra alcaldesa y sus concejales que se dejen de parches de tres días, que instauren vuelos para que se fumigue de manera constante y que no sean anecdóticos, que se fumigue si quieren con helicópteros pero que usen las nuevas tecnologías también para atacar estas plagas, los drones son una realidad que utilizan desde hace unos años en otros municipios tanto de la Comunitat Valenciana como en otras partes de España, y como ya les hemos planteado son una herramienta útil para atacar a los mosquitos donde las ineficientes leyes actuales no permiten actuar con otros medios. Que fumiguen, y que fumiguen tanto en la ciudad como en el campo, y no dejen que quede un palmo del término municipal por fumigar. Pedimos que la extrema situación de estos pasados años no se repita, y sobre todo les exigimos que hagan lo que sea necesario y de manera contundente para permitirnos una vida normal acorde al año 2022. *Presidente AA VV Plana Entrilles