Almassora, en forma

El Servei Esportiu Municipal (SEM) començarà a repartir els torns per a les inscripcions dels cursos esportius de 2022/23 el proper dilluns. Per fi podrem iniciar el cicle sense restriccions després de la pandèmia i ho farem amb una oferta per a grans i menuts en les diferents instal·lacions esportives municipals. Unes instal·lacions que miren cap al futur amb el pròxim projecte de pavelló polifuncional en el qual ja estan treballant en coordinació els tècnics d’Esports i d’Urbanisme.

L’últim trimestre de l’any serà el moment d’iniciar el concurs d’idees que marcarà el disseny del nou edifici. Volem que siguen els professionals que més coneixen les necessitats, materials i visions dels actuals polifuncionals els que marquen les directrius del complexe d’Almassora. Estarà situat a l’espai que van ocupar les aules prefabricades del col·legi Regina Violant, junt a la piscina, i serà un referent en tecnologia, vinculat al projecte local d’smart city i eficiència de recursos per tal de deixar espai a nous esports de futur i unir els serveis conjunts dels dos edificis.

Precisament l’agost és mes de parada tècnica per a la instal·lació aquàtica per tal de posar-la a punt per al nou curs. El Servei Municipal de Manteniment i Logística (SMML) i diferents empreses locals treballen en aquests moments amb l’objectiu de tindre tot enllestit per a l’arribada dels primers usuaris.

Dins i fora de l’aigua sumem 16 cursos a partir del pròxim mes d’octubre amb les mateixes taxes de l’any passat. No ens cansarem de repertir-ho: ésport és salut i no deixem d’oferir diferents disciplines i horaris per tal d’incentivar la seua pràctica.

Així, ara que conclouen les activitats que han permés viure un estiu ple de propostes, amb la novetat de les classes de piragua pel riu Millars, és moment de continuar posant-se en forma i l’oferta del SEM aten, amb preus assequibles, les diferents sensibilitats i edats de la ciutadania.

En un any que marcarà el punt d’inflexió de les instal.lacions esportives d’Almassora amb nous avanços cap al nou polifuncional, us convide a consultar i matricular-vos en les activitats programades pel departament d’Esports.

I als clubs i esportistes professionals del municipi d’Almassora, tant de bo el curs que va a començar estiga ple d’èxits com l’anterior.

*Alcaldesa de Almassora