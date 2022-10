La unión hace la fuerza

En 2019, cuando entramos a gobernar nuestro municipio, creamos la Concejalía de Playas, que no existía y que a nosotros no nos parecía razonable. Las playas son nuestro principal recurso natural y económico, por lo que se les debía tratar con la importancia que tienen. No lo sabíamos, pero en pocos meses iba a ocurrir un hecho que iba a marcar un antes y un después en nuestra costa norte. Después de sufrir, en 2020, los estragos de Gloria, que acentuó gravísimamente la situación regresiva de nuestras playas, la Concejalía de Playas, de la que este edil es responsable, se puso a trabajar de inmediato en encontrar soluciones a corto, medio y largo plazo.

Acciones iniciadas y apoyadas en 2020 por mi compañera de partido político, y, en esas fechas, alcaldesa de Oropesa del Mar, María Jiménez. Demandas de las plataformas Nos hicimos eco de las demandas de plataformas creadas por vecinos preocupados por la grave situación. Acondicionamos las playas lo mejor posible para su uso y disfrute. Licitamos trasvases de arena de más de 10 mil m3 en cada uno de los años posteriores. Creamos el año pasado el primer Congreso para tratar esta problemática, que afecta a todas las poblaciones costeras a nivel nacional. Y, además, licitamos nuestro estudio de soluciones para la regeneración de nuestra costa, que presentamos hace un par de meses al Ministerio. Tras todo este trabajo, avanzamos pasito a pasito, tanto plataformas vecinales, políticos, técnicos. Avanzamos juntos para encontrar la solución que proteja nuestro interés común: la regeneración y protección de nuestras playas. El martes pasado empezamos a trabajar con Costas para que se una a nuestros esfuerzos para frenar la regresión. El mar, dicen que es una fuerza de la naturaleza Irresistible. Todos juntos, crearemos una solución-barrera Inamovible que le haga frente. Concejal de Playas de Orpesa