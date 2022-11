Diem emergència climàtica a l’alarma global del nostre planeta per l’increment d’esdeveniments climàtics extrems motivats per l’augment de la temperatura ambiental a conseqüència de l’activitat humana.

Hui vull explicar-los la situació d’emergència climàtica que es produeix en qualsevol municipi quan aquests fenòmens meteorològics sacsegen violentament el territori.

Divendres passat, després de l’aprovació del Pla General que donarà seguretat jurídica al desenvolupament de la ciutat, el cel es va ennegrir ràpidament i els núvols van començar a descarregar aigua com no s’havia vist feia temps. El nord de la Comunitat Valenciana va ser agranat per una DANA que va deixar imatges molt desoladores.

A Castelló convocarem immediatament el Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) que, presidit per l’alcaldessa Amparo Marco, reunia els màxims responsables de l’Àrea de Seguretat Pública i Emergències (ASPEM). D’ací van partir totes les ordres d’intervenció que en aqueix dia van mobilitzar a Policies, Bombers, Agents de Mobilitat i voluntaris de Protecció Civil perquè procediren al tall de carrers, avingudes, túnels; rescat de vehicles immobilitzats per l’aigua, retirada de branques caigudes, sanejament de despreniments, etc.

Alçar l’alarma

El CECOPAL va romandre en alerta fins que a la fi de vesprada d’aqueix mateix dia, les condicions climàtiques van permetre alçar l’alarma i es va procedir a repassar i quantificar els danys produïts en jardins, calçades i mobiliari urbà, sense haver de lamentar cap desgràcia personal.

Vull agrair la bona faena realitzada per tot el personal que va intervindre en aqueixes 10 intenses hores, des de prefectures i personal tècnic fins a l’últim operari municipal i empreses concessionàries, que amb el seu esforç van retornar la normalitat a la Ciutat. Gràcies.

Regidor de Seguretat Pública i Emergències a Castelló