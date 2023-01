Propósitos de año nuevo

Dicen los expertos que la felicidad es una emoción o estado de ánimo que se produce cuando se llega a un momento de bienestar, al conseguir ciertos objetivos. Por eso, uno de los impedimentos, a la hora de encontrarla, son las frustraciones, por lo que evitarlas ayuda enormemente a estar más cerca de conseguir este anhelo. De esto se desprende pues que, para ser feliz en el nuevo año que acaba de comenzar, es importante no ponerse objetivos muy difíciles de alcanzar, siendo preferible buscar metas intermedias alcanzables. De este modo, se aumentará el nivel de satisfacción al conseguirlas y se obtendrá una mayor motivación para seguir avanzando en el camino de conseguir el objetivo.

Cambiar no es fácil, siendo un proceso que precisa de esfuerzo y dedicación. De hecho, solo un 10% de personas se mantiene constante en el propósito, alcanzando el objetivo final. Los tres motivos del abandono de las buenas intenciones suelen ser, por este orden: falta de fuerza de voluntad, exceso de optimismo y falta de realismo.

Una de las formas que hay para que, en las primeras semanas, nuestras metas no caigan en el olvido, es crear un hábito. Hasta ahora, se pensaba que ejercitar durante 21 días una conducta era suficiente para que se convirtiera en costumbre. Sin embargo, crear un hábito nuevo o cambiar un mal hábito, precisa de una mayor disciplina y compromiso. Este hecho ha sido corroborado por diferentes estudios que aseguran que crear una buena costumbre se consigue en poco más de dos de meses (66 días en concreto). Este parece ser el periodo de tiempo necesario que permite fijarlo y mantenerlo durante muchos años. Lo más aconsejable, pues, es ponerse objetivos factibles, moderados y posibles durante todo el año, y no sólo durante el primer mes. Así, hay un proverbio que dice que si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón, hasta que llegues arriba.

*Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)