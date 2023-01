D’un bergantí pirata a la deriva a unvaixell de càrrega amb el rumbclar i a tota màquina, a pesar de les tempestes i els obstacles que hem hagut d’anar salvant. Aquesta setmana, després d’un intens treball de participació social i un consens polític del 95%, hem marcat les coordenades que ens han de guiar cap a la nova Vila-real del segle XXI. Una fulla de ruta compartida amb tota la societat a través del procés de l’Agenda Urbana, que ens porta cap a la ciutat que som i volem ser: una Vila-real més solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora.

Les inicials d’aquestes cinc característiques intrínseques de la nostra ciutat amb cor de poble (S, I, O, S, I) formen un anagrama que defineix l’objectiu principal de la campanya La nova Vila-real del segle XXI que acabe de presentar: Vila-real, sí o sí. És a dir, Vila-real, sempre. Vila-real, primer.

No amague que he tingut dubtes de si era aquest el millor moment. A 130 dies de les eleccions, no tardarà qui, entre rotllos i pastissos, isca a criticar si és una campanya electoral. Però la realitat és la que és. L’Agenda Urbana de Vila-real es va aprovar el 12 de setembre de 2022, és a dir, fa poc més de tres mesos. També és ara quan hem pogut activar, gràcies a la línia d’ajudes de la Generalitat, la primera oficina de projectes europeus de Vila-real, amb la incorporació de dos tècnics el 29 de desembre. I, sobretot, l’oportunitat dels fons europeus és ara. I així ho demostra, per exemple, que acabem d’aconseguir una subvenció de 920.000 euros per a la millora de l’edifici del Mercat com a dinamitzador del centre.

68 projectes

L’oportunitat d’Europa és ara. És ara quan tenim l’oficina de projectes europeus i ara tenim també el projecte, compartit amb tota la societat, de l’Agenda Urbana de Vila-real, amb 68 projectes concrets de futur. No tindria cap sentit i podria suposar perdre oportunitats no activar ara la campanya per a seguir treballant en aquests 68 projectes, donar-los a conéixer i concórrer a les convocatòries europees que vagen sorgint, en la mesura que la delicada situació econòmica conseqüència de l’herència del PP ens ho permeta.

La nova Vila-real del segle XXI pretén, sobretot, implicar encara més a la societat en el disseny de la ciutat que volem. Ho farem a partir dels 68 projectes de l’Agenda Urbana, que configuren la primera fulla de ruta estratègica de la història de Vila-real. Una estratègia de futur que se sustentarà en vuit pilars: el nou Estadi de la Ceràmica i l’aliança amb el Villarreal CF, units a la potència de l’esport local; l’estació logística per a la ceràmica (antic Espai Vila-real); el nou clúster de la innovació ceràmica (carretera d’Onda); el nou residencial Madrigal segle XXI; el projecte Vila-real Connexió Millars (segon Termet de Santa Quitèria); el soterrament de la via; el nou institut d’investigacions agràries (transformació del centre de capacitació agrària); i el desenvolupament de l’Hospital de La Plana i entorn.

Amb el rumb clar, una tripulació compromesa, el suport social, els forats de l’herència que seguim reparant i la il·lusió del futur en l’horitzó, naveguem junts i juntes cap a la nova Vila-real del segle XXI. Sempre endavant. Vila-real, primer.

Alcalde de Vila-real