La pell ben fina i les idees clares!

Sovint el masclisme és subtil, però real. Hi ha qui diu ser feminista pels vots, però amb les seues actituds, expressions i accions demostra el contrari. Des de que Compromís per Vila-real va decidir-se per un lideratge femení hem hagut d’aguantar les pitjors desqualificacions patriarcals. Una de les ja habituals és la de «pell fina» quan no volem admetre expressions com la del portaveu de l’equip de Benlloch dient que la nostra diputada venia a Vila-real a «desfilar», com si les dones només ens dedicàrem a posar-nos vestits i desfilar. Què tal queda este discurs en un senyoro portaveu del Govern?

Un altre habitual és l’afirmació d’estar «teledirigida», referint-se a mi, una expressió més del discurs masclista que mai he sentit dir d’un home. «Un home és autosuficient, s’ho prepara ell tot i no se’l qüestiona». En canvi, com que soc dona jove, per a Serralvo res pot eixir del meu cervell ni del meu treball. Deu ser que per a ell les dones ens dediquem a «desfilar» i res més

Pitjor actitud és la de l’actual portaveu del socialistes. Ja és significatiu que vullga encobrir estes actituds i que ho faça amb una terminologia gastada i desgastada pel seu líder, Benlloch: la «pell fina».

Ara resulta que quan eres valenta, no et deixes xafar, no admets desqualificacions com les de Serralvo, que més que portaveu és un porta-insults, el «problema» és la «pell fina». I com volen els senyoros del Govern de Benlloch que la tinga, dura?

Doncs sincerament, preferim tindre-la fina, perquè no deixaré passar les seues agressions, totes tindran la meua resposta! Perquè no som com ells, som dures, valentes i contestem, encara que els moleste a ells i les que vergonyosament els justifiquen.

Portaveu de Compromís per Vila-real