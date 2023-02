Principios japoneses

Japón no es solo una potencia económica de primer nivel, es un país que posee un patrimonio ideológico extraordinario, ofreciéndonos un bagaje cultural, desde la antigüedad hasta nuestros días, sin parangón. De hecho, su cultura, se suele guiar por una serie de conceptos que les ayudan a ver la vida de otro modo, a conseguir sus objetivos y a superar las adversidades. Se dice que, gracias a seguir este modelo vital, Japón es uno de los países con mayor esperanza de vida. Y, a pesar de que el estilo de vida japonés es diferente al nuestro, cabe decir que, en el fondo, no dejan de tener las mismas preocupaciones que nosotros, por lo que vamos a enumerar algunos conceptos que usan y que vendría bien aplicarse, si buscamos el equilibrio emocional.

Por un lado, tenemos el término arugama, vocablo que utilizan los nipones como referencia a la transformación que experimenta un ser humano tras la aceptación de la realidad. Según ellos, quien no acepta y se resiste, no fluye, no se adapta y no sobrevive. Por otro lado, se habla del método Kaizen en alusión a la idea de no dejar pasar un solo día sin dar un paso adelante, por pequeño que sea, teniendo como objetivo mejorar, sin miedo a los cambios, ya que, por muy pequeños que puedan parecer, siempre aportan cosas positivas. Y, enlazando con ello, nos encontramos con el término oubaitori en relación a que no nos debemos comparar con nadie, pues cada persona es diferente y tiene su propio camino, viviendo la vida de uno, sin estar pendiente de cómo la viven los demás.

Por último, la expresión shikataga naise usa en referencia a dejar ir lo que no está bajo nuestro control, enfocando la energía solo en lo que sí se puede cambiar. Porque como dice un proverbio japonés: la lluvia es solo un problema para los que no quieren mojarse.

