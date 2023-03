Els porcs invassors

Que la plaga de porcs senglars que ens ha envaït és un perill per a les persones i els cultius, no té discussió. Que les formules amprades per al seu control són causa de enfrontaments entre conservacionistes, afectats i caçadors, també. Que és necessària un solució seriosa i duradora, imprescindible. Encara que pot haver més d’una solució.

Passejant per l’albufera, em vaig fixar amb un ànec de coll verd, i una ànegueta; l’anegueta anava nedant tranquil·lament i la seguia l’ànec. En dues ocasions l’ànec va emprendre el vol, i l’anegueta ni se va immutar; seguia nadant; l’ànec frenava el vol i tornava al seu lloc darrere de l’anegueta. Quan l’anegueta va creure que era el moment, començà a volar i a l’ànec li va faltar temps per a seguir-la. Aquest comportament, com la vida mateixa, ens confirma que on va la corda --l’anegueta-- va el poal --l’ànec--. Vosaltres vos preguntareu, a què ve aquest conte? Si se vol controlar l’expansió del porc senglar hem d’aplicar la metàfora de la corda i el poal: on hi ha femelles, aniran els mascles. Així es podria posar un espai cercat i dividit, en un lloc les femelles i en l’altre una porta on, com si fora un gànguil, o nansa poden entrar els luxuriosos mascles, però no poden eixir ni ajuntar-se amb les femelles. I, clar, quedarien atrapats i moririen de passió i ansietat. Coses de la naturalesa.

Asterix i Obélix

Fa 2073 anys tot el poder de Roma no va ser capaç de doblegar un poblet d’Armorica en l’actual Bretanya francesa, on vivia Asterix i Obélix. Uns diuen que el poblet avui s’anomena Erguy, i altres diuen que Saint Maló. La base de la seua alimentació, sobre tot la d’Obelix eren els porcs senglars, manera que aplicaven per divertir-se, menjar i controlar la seua població. Així puix, amb els porcs engabiats i morts d’agitació i luxúria, es podria fer una industria carnissera d’embotits i promocionar-la fent borrasques de porc senglar.

Ruta del sabor i desetmanes del porc senglar amb carxofes; trufa; bolets i alls tendres per a turistes i visitants. D’aquesta manera podríem acabar amb la plaga de porcs, els quals ens envaeixen, com si foren russos, destrossant les nostres terres i posant vides en perill.