Castelló, Pam a pam

Segurament ja ho saben: Compromís estem recorrent Castelló i el Grau Pam a pam. Bo, Castelló i més, perquè Joan Baldoví està recorrent tot el País, però jo em vaig a centrar en el nostre terme municipal, que per alguna cosa em presente amb la intenció, de si vostés em donen la seua confiança, de ser l’alcalde de totes i tots, conscient que això suposa diàleg, acords, coherència i, sobretot, saber sumar.

Compromís ja vam fer públic a novembre qui forma part de l’equip al capdavant de la nostra candidatura i a poc a poc hem anat sumant gent que anirem presentant, persones molt vàlides a les que sols puc agraïr la seua estima per la nostra ciutat i la confiança en el nostre projecte.

Des d’aleshores hem intensificat la nostra activitat amb els barris. No és que mai hagués parat, no ens equivoquem, perquè la pròpia dinàmica municipal, xafar el carrer i també les xarxes socials fan que la relació amb associacions, col·lectius i el poble de Castelló i el Grau siga continua, però ara toca redoblar esforços perquè encara ens queda molt per fer i aconseguir perquè la nostra siga una ciutat de drets i oportunitats on totes i tots vulguem viure.

Estem al carrer

I és per això que, a banda de les habituals reunions amb el veïnat, estem al carrer, rendint comptes de la feina feta, recordant de com ens va deixar la ciutat la dreta corrupta i explicant les propostes i el nostre model de ciutat, però, sobretot, escoltant i prenent nota d’allò que vol el veïnat de la nostra ciutat. És a dir, vostés.

I la veritat, cada vegada estic més content perquè quan més escolte a la gent més clar està que volem el mateix: volem Servei d’Atenció Continuada i Urgències 24 hores a l’oest de la ciutat, volem seguir connectat els barris a la xarxa ciclista i peatonal, volem un pla d’asfaltat que acabe amb els clots de Castelló, volem ampliar les escoletes infantils i la renovació per Edificant de més escoles, com el CEIP Antonio Armelles, i moltes altres coses que no caben en aquest article.

Ja veuen, Compromís tenim un equip que escolta a la ciutadania i està preparat per governar, i si vosté vol, aquesta vesprada a les 18.00 hores ens veurem a la plaça Doctor Marañón, en el nostre recorregut de la ciutat Pam a pam.

Candidat a l’alcaldia de Castelló per Compromís