El mejor de los gobiernos posibles

Querid@ lector@, en el ejercicio de la política en democracia, las noticias solo duran unas horas en los medios. No obstante, les confieso que a pesar de que la moción de censura de Vox contra el PSOE y Sánchez es un tema del que ya he hablado en este maldito rincón, no puedo dejar pasar la ocasión. Aunque eso sí, solo me referiré a lo que más me impresionó durante las horas que me pasé delante de la tele.

Empezaré diciendo que no me gustó la derecha política en ninguna de sus siglas y versiones. Y considero y así lo digo, que mi opinión no surge del sectarismo ideológico: creo, simplemente, que sus intervenciones no tuvieron mucha utilidad social ni interés para la patria de las personas, de los ciudadanos. No presentaron ningún programa de gobierno ni soluciones y solo buscaron desocupar del poder político a quienes, incluso con errores, claro que sí, cuestionan los aspectos de injusticia social que tiene un sistema político controlado y, en parte condicionado, por los intereses del otro gran y auténtico poder, el económico. Sectores de la derecha política que demostraron que no trabajan por el bien común ni por la mayoría social. Así, la moción de censura solo tenía el objetivo de debilitar al gobierno, ampliar el espacio de Vox y hacerlo imprescindible en la composición de un futuro gobierno de la derecha y en la orientación de su política. Circunstancia compartida por el Partido Popular hasta el extremo de que aunque le siente mal el protagonismo de Vox, en todo caso se abstiene, no se opone y evita desmarcarse. Tan cierto que Gamarra no se pronunció sobre la invitación de Abascal de llegar a futuros pactos. Odio y visceralidad A pesar de lo dicho, y siempre según mi criterio, lo peor fue el papel de Arrimadas, la de Ciudadanos. Por desgracia todavía no se ha enterado que desde el odio y la visceralidad no se construye ni el liberalismo ni el centro dialogante. Por cierto, es una lástima porque tienen espacio y España lo necesita. Al final, la única conclusión, después de lo visto, es que tenemos el mejor de los gobiernos posibles. Analista político