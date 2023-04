L’Alcora, de gom a gom

Són unes celebracions multitudinàries. Conegudes i reconegudes més enllà de l’àmbit local. A l’Alcora vivim i sentim d’una manera molt especial les festes de Setmana Santa i Pasqua.

Durant aquests dies hem pogut gaudir dels nostres actes genuïns i tradicionals, tots eixos esdeveniments que ens desperten emocions i sentiments profundament arrelats i ens omplin d’orgull. Ho hem fet, a més, amb una gran participació.

Vam començar en gran, amb les emotives processons impulsades per les quatre confraries que tenim a l’Alcora.

El Divendres Sant, milers de persones no van voler perdre’s un acte que transcendeix les nostres fronteres i que situa al nostre poble en el mapa mundial del patrimoni cultural, parle de la Rompida de la Hora, fundada per la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario amb l’impuls de l’Alcora Tambor, associació que aglutina a tots els tambors de la nostra localitat.

El Dilluns de Pasqua vam viure una espectacular i multitudinària Festa del Rotllo, declarada d’Interés Turístic Provincial. És un dels dies grans de l’Alcora i una de les nostres tradicions més significatives, amb més de 265 anys d’història. I l’endemà... més festa i tradició amb la Dobla.

Molt viscut i molt per viure encara. Hui arranca la Pasqua Taurina amb una completa programació que es desenvoluparà durant tot el cap de setmana. Tornaran els bous al carrer, el Mesón Gastronómico, les actuacions musicals en la carpa dels Jardins de la Vila, tardeos, actes infantils… I demà, la Peregrinació per les Ermites de l’Alcora, tota una experiència que conjuga espiritualitat, tradició i naturalesa.

I com a colofó, la festivitat de Sant Vicent, amb l’antiquíssima romeria a l’ermita, la tradicional Mocadorà, recuperada en 2002 per la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén i els barris de l’Alcora, el concert de l’Agrupació Musical l’Alcalatén… Des d’ací us convide a vindre a l’Alcora per tal de continuar gaudint de les nostres celebracions en primera persona.

Que no t’ho conten!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló