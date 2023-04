Visca Sant Vicent!

Estos dies estem gaudint de les festes patronals en honor a Sant Vicent Ferrer, que sempre suposen estar al costat de la gent i gaudir als nostres carrers d’una gran quantitat d’actes. L’ambient i la gran participació que hem pogut veure i viure estos dies demostra les ganes que teníem perquè començara la temporada festiva. Per això hui comence desitjant un bon dia de Sant Vicent a tots els vallers i valleres!

Des de l’Ajuntament un any més estem al costat de les nostres festes patronals en honor a Sant Vicent Ferrer. I per això a més d’amb el conveni anual també col·laborem amb l’Espai Musical i Gastronòmic, que ofereix actuacions musicals en directe i que confirma que esta aposta municipal ha sigut un dels majors encerts dels últims anys en l’àmbit festiu. Perquè hem sigut capaços d’obrir la festa i convertir-lo en un punt de trobada per a tots els vallers i valleres i per a les persones que ens visiten.

També col·laborem en la Fira, Comercial i Agrícola, en l’orquesta Liverpool que va ser un èxit, la fireta d’adopció d’animals de companyia i a benefici de diverses protectores, en la marató de donació de sang, en la masterclass de gimnàstica de manteniment, en la ruta guiada Nits d’històries i historietes, en el col·loqui esportiu i la pujada histórica al Castell d’Uixó. A més de tota la tasca que es fa des de la brigada municipal i Policia Local perquè tot es celebre amb normalitat. Són exemples de la necessitat de col·laboració entre l’Ajuntament i la comissió de festes perque puga gaudir de la programació tota la ciutat.

El cap de setmana va començar amb la inauguració de la Fira de Sant Vicent, que va comptar amb la visita de la consellera de Territori i Obres Públiques, Rebeca Torró, i del president de la Diputació de Castelló, José Martí. Dos representants públics que han fet possible la construcció del pont industrial des de la Generalitat i de la nova pista de ciclisme i de l’eixida d’una etapa de la Volta a Espanya des de Diputació.

En el marc de les festes patronals de Sant Vicent des de l’Ajuntament també vam oferir ahir i oferirem hui i el proper cap de setmana visites guiades a la Torre de Benissahat, per a conéixer els treballs que s’estan realitzant per a rehabilitar-la. Una altra mostra de la nostra aposta pel patrimoni en els nuclis històrics, perquè recentment també va acabar la restauració de la cúpula de l’Assumpció que va comptar amb una inversió de 100.000 euros per part de la Diputació de Castelló.

Durant tota esta setmana seguiran els actes festius, als quals vull convidar a tota la ciutadania. I el cap de setmana també gaudirem a la Vall de la Fira del Llibre, que s’organitza des de la Regidoria de Cultura i que comptarà amb la participación de les llibreries de la nostra ciutat, signatures de llibres i jazz en directe. I el diumenge gaudirem també amb la Festa per la Llengua, que torna a la Vall després de varies edicions. És evident que la Vall és cultura!

Alcaldessa de la Vall d’Uixó