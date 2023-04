Soluciones vs. mentiras

Mentir es fácil. Mantener la mentira en el tiempo no lo es tanto. Es lo que le pasa al Partido Popular de l’Alcora, cuyas mentiras tienen las patas muy cortas. O dicho de otra manera, no se sostienen ni medio día, pues la información comprobada y veraz ejerce en todos los casos como disolvente.

El último ejemplo lo tenemos, una vez más, en el carril bici de la CV-16. Lamentablemente, donde ven que pueden hacer sangre, allá que van, sin aportar en sus palabras nada más que engaños y medias verdades, que vienen a ser lo mismo.

Saben perfectamente que la Generalitat valenciana nos va a transferir dinero a través de un convenio para eliminar el carril bici, y no solo para eso, también para ejecutar otras mejoras en la carretera. Y aun sabiéndolo, pues tienen toda la información, no dudan en intoxicar a la opinión pública afirmando que el Ayuntamiento se verá obligado a sufragar los gastos que conlleve suprimir este carril. Mentira.

El resultado de la obra no es el deseado

Estamos todos de acuerdo en que el resultado de la obra no es el deseado, eso lo hemos dejado claro y lo hemos hecho público y trasladado a la Generalitat en reiteradas ocasiones. A partir de ahí, se trataba de buscar soluciones, que es lo que hemos hecho el Gobierno de l’Alcora, pues es la única manera de avanzar. Esta semana hemos aprobado solicitar a la Generalitat la cesión del tramo industrial de la carretera para poder restaurar su anchura, eliminando el peligro, y ejecutar otras actuaciones de mejora de común acuerdo con el sector industrial. Como ya he dicho muchas veces, no renunciamos a un carril bici, pero este debe garantizar la seguridad de todos los usuarios y usuarias de la carretera.

El pueblo de l’Alcora no se merece una oposición que no solo no aporta soluciones, sino que trata de engañar a los vecinos y vecinas. Difícilmente pueden ser una alternativa de gobierno unas personas que para defender sus posiciones tienen que recurrir a la mentira como principal argumento. No es ético, ni moral, ni responsable, ni respetuoso para con la ciudadanía.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón