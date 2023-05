Castellón necesita ya un Gobierno seguro

Falta menos de un mes para las elecciones autonómicas en nuestra región. Unas elecciones que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pese a la desastrosa situación de la Comunidad Valenciana --con miles de familias que tienen que decidir si llenan la cesta de la compra o el depósito del coche de gasolina-- y pese a tener un Gobierno roto y cogido con alfileres, ha retrasado lo máximo posible para hacerlas coincidir con las municipales. ¿Por qué? Por puro cálculo electoral, para intentar que sus cuadros locales tiren un poco de él.

Números, todo es cuestión de números. Pero los ciudadanos de nuestra provincia no son números. No son números los miles de castellonenses que no pueden tener una atención sanitaria en condiciones. No son números los miles de personas del norte de la provincia que tendrían que desplazarse más de una hora en coche --en el mejor de los casos-- si tienen la desgracia de sufrir un infarto. No son números los cientos de familias usuarias de Afanias que son víctimas del abandono de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que está asfixiando y arruinando económicamente a la asociación.

Personas abandonadas

No señor Puig, no son números, son personas. Esas personas a las que ustedes venían a rescatar y a las que han abandonado mientras se han dedicado a ser un publirreportaje continuo: anunciando ayudas que son migajas y que llegan tarde y mal. Y mientras, han mantenido --hasta que ya no han podido más-- a Mónica Oltra al mando de las políticas sociales… Sí, esas que deberían cuidar a las personas…

Castellón necesita cuidados intensivos. Por cierto, unos cuidados intensivos que, por desgracia, no pueden tener miles de castellonenses en el norte de nuestra provincia. Nuestra región necesita un cambio de rumbo urgente: un gobierno serio de personas capaces de revertir el desastre en el que la izquierda nos ha sumido con políticas nefastas; un gobierno de personas que de verdad sepan lo que tiene entre manos y no se dediquen a gobernar a base de ocurrencias por muy ecosostenibles, resilientes y con perspectiva de género que parezcan.

Castellón necesita un Gobierno seguro.

Presidenta Vox Castellón y candidata a la Generalitat por Castellón